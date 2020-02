Julie åpnet butikk uten noe erfaring: - Når jeg får en ide, er det ingenting som kan stoppe meg

For snart nøyaktig fire år siden åpnet Julie Bjørk blomsterbutikk på Bakklandet - uten å kunne noe som helst om hverken blomster, planter eller butikkdrift.

- Det var veldig impulsivt. Jeg hadde mammaperm og ingen jobb når den var ferdig. Jeg har en bakgrunn som designer, men ville ikke bli det. Plutselig ble det bare blomster, sier Julie og ler.

Bratt læringskurve

Lokalet på Bakklandet var allerede klart, og like etter gikk det slag i slag.

- Når jeg får en ide, er det ingenting som kan stoppe meg. Jeg synes ikke at noe er et hinder og jeg blir heller ikke demotivert av utfordringer.

Etter at Julie hadde bestemt seg for at det skulle bli blomsterbutikk, måtte hun ha blomster. Turen gikk deretter ut til Stjørdal og Vikans Blomster for å skaffe seg en grossist.

- Jeg følte meg veldig blond og dum da jeg troppa opp der og ville starte blomsterbutikk. Jeg vet ikke om de hadde troa på meg, men de har vært hovedleverandør siden start, sier Julie.

I løpet av de fire årene har læringskurven vært bratt. Julie beskriver seg selv som et ja-menneske på godt og vondt - og får hun en forespørsel på noe hun ikke kan, sier hun ja likevel og prøver underveis.

- Selv om jeg får vondt i magen, lærer jeg best slik. Da vi ble spurt om å lage vegger av silkeplanter på Britannia, hadde jeg ikke peiling på hvordan, men sa ja likevel. Hvis noen hadde sagt til meg at jeg skulle være god på plantevegger for to år siden, hadde jeg ledd. Men det er gøy å bygge opp cv'en sin med ny kompetanse som man ikke visste at man kunne, sier Julie og ler.

Fra minus til pluss

I dag lager Bakklandet Blomster buketter til alle slags anledninger, dekorerer bryllup og tilbyr andre blomster- og planterelaterte tjenester. Regnskapstallene fra Proff viser at Bakklandet Blomster hadde en omsetning på i overkant av 2,1 millioner kroner i 2018. Resultatet før skatt viser et overskudd på 237 000 kroner.

I 2017 gikk selskapet med et underskudd på 312 000 kroner.

- Vi hadde en kjempesmell i 2017. Da mista jeg kontrollen og måtte gjøre noen ofringer, sier Julie, som var åpen om at det ikke gikk så bra med butikken på både Instagram og Facebook.

- Vi kunne ikke ha åpent hele tida, og hadde heller ikke så mye varer. Jeg hadde ikke forventa noen respons, men fikk massevis - og også investorer. Det er jeg skikkelig takknemlig for. Nå står vi alene igjen, men jeg hører fremdeles stemmene deres i bakhodet, selv om de ikke fortsatt holder meg i hånda. Jeg er ikke like ivrig på innkjøp lengre og kjøper alt for mye, sier Julie.

I løpet av de fire driftsårene har hun også lært ett og annet om butikkdrift, og får stadig spørsmål fra andre om hvordan man lukkes.

- Det er ikke så enkelt, men jeg bruker å gi to tips. Det første er å starte et AS slik at du ikke står ansvarlig for pengene privat. Det andre er å aldri vike fra rutinene - da er det fort gjort å tape penger.

- Stolt over at vi overlever

Det beste med å drive butikk i Trondheim, er ifølge Julie at trønderne er åpne og flinke til å bruke de små butikkene.

- Det har vært noen negative holdninger med tanke på at trønderne er så treige, men det synes jeg er gammeldags. Jeg ser på Trondheim som en by med blanke ark. Det er ikke enkelt å få ting gjort, men det er heller ikke så mange om beinet. Vi trenger flere nisjebutikker, men jeg synes allerede vi har en god kultur rundt dette, sier Julie, og legger til;

- I en butikkdød-periode, er jeg i hvertfall stolt over at vi overlever, kan investere og har råda til å ha ansatte.

I dag har Julie to deltidsansatte, i tillegg til to ansatte i tilknytning til NAV. Når hun skal ut på oppdrag har hun også med seg en hjelper. Nå er hun også på utkikk etter en ny medarbeider. I høst kjøpte hun er blomstervan - egentlig en gammel kantinebil fra militæret, for å gjøre butikken mer mobil.

- Akkurat nå står bilen litt i dvale. Det er ingen vinterbil akkurat og det er risikofylt å kjøre opp Okstadbakken med den. Jeg har lenke tenkt at jeg må finne en person som kunne tenke seg å jobbe med den. Det er absolutt i planene at den skal tas i bruk i løpet av våren. Den er for fin til å stå i garasjen min, sier hun og ler.