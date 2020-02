Tvillingbrødrene Henrik og Kristian (26) drar på 500 visninger i året: Her er deres beste tips til førstegangskjøpere

– Det er veldig mye man må tenke på når man drar på visning for første gang, forteller eiendomsmegler Henrik Lossius.

KRSby møter megler-tvillingbrødrene Henrik og Kristian Lossius på deres kontor hos Sørmegleren i Kristiansand.

Etter fem års erfaring som meglere i Oslo, og tre år i Kristiansand, har de opparbeidet mye kunnskap om boligmarkedet.

– Vær obs på ekstra kostnader

Så hva bør førstegangskjøpere ha i bakhodet på sin første visning?

Når du skal på visning bør du ta med deg megler, eller en sakkyndig person som har greie på det byggtekniske. Vær obs på råteskader eller om vinduer må byttes. Vær også nøye når du sjekker badet, som ofte er det dyreste å fikse i etterkant.

Lossius-brødrene anbefaler også å aktiv følge med i det aktuelle området. Gå gjerne på flere visninger og skriv deg opp på listen som interessert, om noe passer deg. Da vil du bli oppdatert hvis det har kommet inn bud eller annen viktig informasjon underveis.

Noe av det aller viktigste er å tenke over er totalsummen. Hva må man gi for boligen eller leiligheten, og hvor mye må man bruke på å pusse opp? Det kan komme mange kostnader i etterkant om standen er dårlig.

Les tilstandsrapporten nøye

For å sjekke standen bør man nøye lese tilstandsrapporten på boligen eller leiligheten. Rapporten kan du ofte få fysisk eller på mail av meglere.

Vær ekstra obs på det som kalles "TG3"-feil i rapporten, som betyr at noe i boligen bør eller må fikses. TG er forkortelse for tilstandsgrad, og rangeres slik av takstmenn:

TG1 = Tilstanden er god.

TG2 = Det må ikke utbedres, men det er gjort en bemerkning på tilstanden.

TG3 = Tilstanden er dårlig, og bør eller må fikses.

Men husk også at det ikke alltid er opp til deg om noe skal fikses. Undersøk derfor om enheten er en del av et borettslag, og ring gjerne styrelederen i borettslaget for å finne ut om det kommer noen uforutsigbare, framtidige kostnader. Hvis noe i et borettslag skal pusses opp, kan både felleskostnader og fellesgjeld øke.

Skaff finansieringsbevis før visning

Monica Ødegård (29) og Evelyn Sjo (34) er begge finansielle rådgivere i Nordea i Kristiansand, og har flere økonomitips til unge som vil inn på boligmarkedet:

I forkant av boligjakten bør du ta kontakt med banken din for å søke om finansieringsbevis. Dette vil du trenge når du har funnet drømmeboligen og vil legge inn bud.

Men hvilke faktorer avgjør hvor mye du kan by?

– I dialogen med banken gjøres det en økonomisk analyse for å få oversikt over inntekter og gjeld, samt kartlegge andre planer og behov som du har. Banken ser på dagens økonomiske situasjon og må også foreta en «stresstest» av økonomien din for å se hvor sårbar økonomien er om renta stiger. Denne stresstesten omtaler banken som rentesensitivitet, sier Sjo.

Dette bør man også tenke på når man skal kjøpe bolig:

Egenkapitalkravet er minimum 15 prosent av kjøpesummen, pluss omkostninger.

Dokumentavgift til staten er 2,5 prosent av kjøpesummen – med noen unntak.

Dokumentavgiften kan komme som en uventet utgift for mange.

Flere unge har ikke nok egenkapital og da er det mange som ber om hjelp fra realkausjonist, og som ofte er det foreldre eller besteforeldre som har ledig sikkerhet i egen bolig. Men det finnes også andre løsninger, som eksempelvis forskudd på arv eller annen økonomisk hjelp fra familie.

Ødegård og Sjo anbefaler også at alle unge bør starte sparing så tidlig som mulig, gjerne i Boligspareprodukter. Det er positivt å vise banken din en evne til å spare.

Hvis et par skal kjøpe bolig eller leilighet sammen for første gang, anbefaler Sjo å opprette samboerkontrakten og sikre at man har riktige forsikringer tilpasset økonomien om noe uventet skulle skje.

Prat med en rådgiver i banken. De er der for å gi deg råd og sikre gode og velinformerte valg i boligprosessen.

Lykke til med boligjakten!