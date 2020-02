Trønderne bak «Nachspiel» på Instagram: - Folk elsker når vi gjør narr av Melhus eller Saupstad

I november 2018 opprettet to menn fra Trondheim Instagram-kontoen «Nachspiel». Det hele starta med at kompisene satt og drakk øl, og lurte på hvorfor det ikke fantes en egen tulle-konto i Trøndelag.

– Jeg savna en trøndersk meme-konto, og la ut flere memes på min private konto. Responsen var god, og vi bestemte oss derfor for å lage en egen. I begynnelsen var målet å få 1000 følgere, sier «Robert», som sammen med «Kevin» står bak «Nachspiel».

På humor-kontoen legger de ut innsendte videoer fra følgerne, egne memes og klipp fra ulike medier.

Robert og Kevin er ikke deres egentlig navn, men de ønsker å være anonyme.

Giske-video ga følgere

I februar 2019 hadde kontoen mellom 2000 og 3000 følgere. Mennene bak hevder at antallet følgere steg betraktelig etter at de la ut videoen hvor Trond Giske danset med en ung jente på Bar Vulkan i februar i fjor – usensurert.

– Det tok helt av og alle mediene i Norge tok kontakt med oss. Vi så ikke problemet med å legge ut videoen, men måtte fjerne den, sensurere og legge ut på nytt, forklarer Kevin.

I dag har Instagram-kontoen i overkant av 60 000 følgere – deriblant Carina Dahl og Petter Northug. Kriteriet for at Kevin og Robert skal legge ut innhold på «Nachspiel», er at innholdet må være norsk, aller helst trøndersk, og at de selv må synes det er artig.

– Vi lager noe innhold selv, men det aller meste stjeler vi fra andre. Hvis ikke hadde det blitt en heltidsjobb. Humoren vår er litt på kanten. Det tror jeg folk kjenner seg igjen i, sier Kevin.

Ifølge mennene er «Nachspiel» den største memes-kontoen i Trondheim.

– Vi treffer både kvinner og menn med innholdet. De aller fleste kjenner en tulling fra Trøndelag. Vi er sære, og det synes mange er morsomt, fortsetter Kevin.

Får tilsendt innhold

Innholdet finner de enten hos andre mediehus eller på Youtube. Det meste får de imidlertid tilsendt av følgerne sine.

– Legger vi ut en story av at noen hopper på et bord og ødelegger det, får vi 30 videoer av andre som gjør det samme, forteller Robert, før Kevin legger til;

– 90 prosent av det vi får tilsendt er dårlig. Jeg ser mye drit hver eneste dag – mye spy og mye som er lite morsomt. Jeg legger kun ut videoer dersom jeg selv ler, og det gjør jeg sjeldent.

– Får dere tilsendt videoer og bilder som dere synes er for drøye til å kunne legges ut?

– Hele tiden. Det er sykt mange kjendiser som driter seg ut, og store næringstopper som flekker fram kølla foran kamera. Er noen utro, får vi vite det. Jeg skulle ønske vi kunne legge det ut, men det kan vi ikke. Trondheim er altfor lite, mener Robert.

Usensurerte videoer

På kontoen legger Kevin og Robert ut usensurerte videoer av mennesker som for eksempel gjør dumme ting på fylla. Videoene får de tilsendt av følgere – som ofte hevder at det er dem selv på videoene.

I en e-post til Trd.by skriver politiadvokat i Trøndelag politidistrikt, Sunniva Tronvoll, at dersom det ikke foreligger samtykke fra den videoene omhandler, kan forholdene være straffbare.

Loven om krenkelse av privatlivets fred sier nemlig at den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, kan straffes med bot eller fengsel, og at publisering på sosiale medier kan rammes av bestemmelsen.

På Instagram sine nettsider er det listet opp en rekke retningslinjer og brukervilkår for det sosiale mediet. Her står det blant annet at det kun er lov til å dele bilder og videoer man har tatt selv eller som man har fått rettigheter til å dele.

– Vi spør alltid hvem som er på videoene, slik at vi kan få tillatelse til å legge ut. Men det er vanskelig å ettergå, da mange lyver. Tipset vårt er å ikke gjøre dumme ting på fylla. Da havner du ikke på Nachspiel-kontoen heller, sier Kevin, og understreker at de har blitt flinkere til å spørre om hvem som er på videoene for å få tillatelse.

Skal kun være morsomt

Med jevne mellomrom får Kevin og Robert tilbakemeldinger fra følgerne sine. De aller fleste er positive, men fra tid til annen tikker det også inn ei melding der noen lurer på hvorfor de har lagt ut en video av dem.

– Jeg skjønner dem godt. Jeg vil heller ikke at noen skal legge ut en video av meg hvor jeg driter meg ut på en side med 60 000 følgere, sier Robert, mens Kevin legger til:

– Det er heller ikke hensikten vår å drite ut noen. Dette skal være en artig konto, og hvis noen føler seg støtt, så sletter vi med en gang. Vi legger ikke ut noe som ødelegger liv, men kun det som er morsomt.

Ifølge seg selv er ingen av dem opptatt av likerklikk og kommentarer. De har heller ingen sponsorer.

- Hvorfor ønsker dere å være anonyme?

– Jeg er for ytringsfrihet, men vil ikke ta konsekvensene av det. Jeg har ikke lyst til å bli arveløs igjen, sier Robert og ler.

- Trøndere er artige

– Hvor mye tid legger dere ned i «Nachspiel»-kontoen?

– Ikke så mye. Det var mer før, men det går litt tid til å lage memes og til å klippe videoer. Det mest populære innholdet vi lager er når vi gjør narr av Melhus eller Saupstad. Det elsker folk, hevder Kevin.

Du følger kanskje «Nachspiel» på Instagram fra før av, men hvis ikke har trønderne bak flere gode grunner til hvorfor du burde gjøre det.

- Hvis du liker trøndere eller trøndere som gjøres narr av, er dette kontoen for deg. Vi trøndere er ganske artige!