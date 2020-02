Bør du følge hjertet eller hjernen når du velger utdanning? Oskar (18) og Even (18) skal gå to ulike veier

Oskar Hadders og Even går begge sisteåret ved Trondheim Katedralskole. Til høsten skal de begge gå på Trøndertun Folkehøgskole, men etter det skal de etter planen velge vidt forskjellige retninger.

1. februar ble studieoversikten for 2020/2021 lagt ut på Samordna opptak. Fram til 15. april er det mulig å søke på studier. Hva er egentlig smartest når man skal velge studieretning? Å følge hjertet eller hjernen? Det gir rådgiver Lene Ørbeck og partner Barbro Mosseng i Karrierehuset deg svar på.

Et avbrekk

Oskar går studiespesialiserende med realfag, og spiller piano på fritiden. Even går på musikklinja og instrumentet hans er bass. I fem år har de spilt i samme band. Begge skal gå instrumental-linja til høsten.

– Vi har hørt av andre at det er ei bra linje, og jeg ser veldig fram til å skulle spille musikk i et helt år. Det blir godt med et avbrekk fra skolen, sier Oskar.

Elevene som går sisteåret på videregående har nå rundt fire måneder igjen av skoletiden.

– Det er rart. Hittil er de fleste valgene tatt for oss sånn skolemessig, men nå er det plutselig helt opp til oss selv, sier Even.

I innspurten av skoleåret, er de begge opptatt av å få gode karakterer, men det er ikke noe de stresser med.

- Jeg har lyst til å gjøre det så bra som mulig, men jeg har samtidig godtatt at jeg får de karakterene jeg får, sier Oskar.

- Framtida er ikke noe jeg bekymrer meg for. Den tid, den sorg. Det ordner seg uansett, legger Even til.

IT og musikk

Etter året på folkehøgskole har Oskar lyst til å studere noe IT-relatert.

– Det at arbeidsmarkedet er ganske sikkert innenfor den bransjen, spiller en god del inn. I tillegg er det noe som interesserer meg. Jeg tenker vel at jeg velger bort musikk, fordi det er en såpass usikker vei å gå, forklarer Oskar, mens Even tenker helt annerledes.

– Hvis jeg skulle ha gått en tryggere vei, hadde jeg sikkert gått på studiespesialiserende nå og tatt realfag. Men jeg er en stor fan av å gjøre ting jeg har lyst til. Derfor går jeg musikklinja nå, og lener også mot å studere musikk etter folkehøgskolen.

Ifølge Even er drømmescenarioet å leve av musikken, men det tror han er urealistisk. Han ser derfor for seg å studere musikkteknologi etter folkehøgskolen.

- Jeg kunne jo ha tatt opp fag for å studere noe annet, men det interesserer meg ikke, legger han til.

Gjør research

Partner i Karrierehuset, Barbro Mosseng, peker på at det er viktig å følge hjertet, men samtidig bruke hodet, når du skal velge utannelse.

- Det er lurt å tenke smart og vurdere hvilke retninger og hvilken kompetanse som er vitkig i fremtiden, men det er også viktig å velge noe du kan trives med. For de aller fleste er det enklere å bli god i noe man liker og noe som gir mening, sier hun.

Mosseng peker på at det kan være lurt å gjøre god research på forhånd. Hva leder utdanningen til, hvordan er jobbutsiktene og hvordan er lønnsnivået?

- I hvilke bransjer/innenfor hvilke fagområder er jobbutsiktene best nå?

- Arbeidsmarkedet og yrkene er i endring, og i fremtiden vil man i økende grad måtte veksle mellom flere fagområder samtidig. Evnen, viljen og ømsket om å lære og tilegne seg ny kunnskap blir det viktigste framover. Når du har tatt en utdanning, har kompetanseutviklingen og læringen såvidt begynt.

Mosseng forteller at kompetanse innenfor omsorg og helse, tech-yrker og yrker som dreier seg om å lære bort kunnskap vil være ettertraktet framover. I tillegg er det stor etterspørsel etter faglært arbeidskraft, og det er mye som tyder på at dette vil øke i tiden fremover. Yrkesfag er med andre ord heller ingen dum vei å gå, ifølge Mosseng.

- Får bruk for det meste

Rådgiver i Karrierehuset, Lene Ørbeck, forteller at det kan være lurt å tenke på at vi skal jobbe til vi blir 70 år eller mer, og at det i en så tidlig fase av utdanningen kan være helt greit å ta ett år av gangen - hvis valget er vanskelig.

- Det meste du tar av utdanning får du bruk for, men kanskje du ikke helt vet akkurat når, sier hun, og legger til;

- For mange er målet i livet å følge drømmen eller kunne ha en særinteresse eller hobby som jobb. Det er det de færreste som kan eller får til. Men det meste er mulig bare du vil nok, sier hun.

Karrierehuset tilbyr konsulttjenester innenfor områdene karriereveiledning og outplacement. Gjennom jobben sin møter Ørbeck unge mennesker som synes det er vanskelig å ta valg.

- I rådgiverrollen er vi opptatt av at kanditaten tar valg ut ifra egen motivasjon og mål. Unge i dag opplever press fra både omgivelsene, familie og venner - og ikke minst seg selv. Vær tro til deg selv i valgene dine. Tiden løper heller ikke fra deg selv om du velger å bruke litt lenger tid på et utdanningsløp. Er du fortsatt usikker, velg litt generelt, råder hun.