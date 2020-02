Snapchat tester nytt design

Ifølge nettstedet The Verge kan appen snart få en menylinje på bunnen av skjermen, og flere dedikerte «faner» for de ulike tjenestene appen byr på. Det skriver tek.no.

I dag er det tre sider i Snapchat-appen - kameradelen, «Discover»-delen og vennelisten. Nå skal de tre sidene utvides til fem, hvis det nye designet The Verge har sett faktisk blir noe av.

Tek.no skriver at de nye menypunktene blir slik: Kart, eller Snap Map om du vil, skal ligge til venstre, chaten og kamera blir akkurat som i dag, Community skal vise venners videoer og andre personer du følger, mens på Discover skal Snapchats originale serier ligge.

Det blir med andre ord ikke så mye nytt innhold i appen, men den blir presentert på en annen måte med menylinje på bunnen.

Akkurat som med andre apper og tjenester er det nye designet som nå testes ut bare tilgjengelig for et fåtall brukere. Snapchat har bekreftet overfor The Verge at de tester ut de nevne funksjonene, ifølge tek.no.