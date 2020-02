Merker ny trend blant unge i Trondheim: - Det har blitt populært å være gammeldags

I Thomas Angells gate holder M. Sommer til. Fra gateplan ser butikken liten ut, men inne er det flust av sysaker, knapper, bånd og annet håndverkstilbehør. «Norges eldste og største i sysaker» skriver butikken på egne nettsider, og når man ser knappeutvalget er det heller ikke vanskelig å forstå hvorfor de reklamerer med akkurat det.

- Det er vel knapper vi er mest kjent for. Vi har mellom syv og åtte tusen forskjellige, sier daglig leder ved butikken, Judith Samstad.

- Det er veldig artig å telle dem når vi har varetelling. Det tar sin tid, legger Trine Eriksson til.

Hun har jobbet i butikken siden 2016, mens Judith har vært her i hele 23 år.

Strikke- og symani

Begge peker på egeninteressen for håndverksarbeid som mye av årsaken til at de jobber på M. Sommer. En økende interesse for nettopp dette ser de også ellers.

- Det er jo litt strikkemani rundt omkring, og det samme gjelder sying. Kundene har også blitt yngre. Det tror jeg kanskje har noe med Symesterskapet å gjøre, sier Judith, og legger til at det ble filmet hos M. Sommer under den første sesongen av serien.

- Daglig kommer det kunder innom som har hørt om redesign og som har lyst til å sy om gamle gamle klær, legger Trine til.

Også Trine peker på at kundegruppa stadig blir yngre. Og blant de yngste er det spesielt en ting som har blitt populært.

- Det som har utmerket seg mest den siste tiden er brodering. Det er det mange unge som vil lære seg. Det har blitt kult å være gammeldags, mener Trine.

- Nesten et klenodium

M. Sommer ble startet i 1887 som en ren possementforretning. For tjue år siden flyttet butikken inn i sine nåværende lokaler i Thomas Angells gate, fra lokalene som Godt Brød har i dag - i samme gate.

- Jeg liker å være en del av butikken som har vært her lenge - den har nesten blitt et klenodium. Likevel er den fortsatt veldig relevant, sier Trine.

Judith forteller at butikken ikke har merka noe til hverken omleggingen av bussene eller nedleggelser i Midtbyen.

- Det var mye gråpapir i vinduene ei vending, men det kommer stadig noe nytt. Vi har nok klart oss såpass bra fordi vi er alene om mye av det vi selger, mener hun.

- Folk tar turen til oss fordi de ikke har så mye valg. Det finnes ikke så mange andre, lignende butikker i Trondheim. Samtidig håper jeg og tror at vi er med på å trekke folk ned til Midtbyen, legger Trine til.