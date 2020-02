Marie (32) fra Trondheim har gitt ut bok: - Det er en sykdom som begrenser livet

I høst debuterte Marie Glein med romanen «Elektrisk blekksprut», som handler om en ung kvinne i Trondheim.

- Hun har epilepsi og gjennom fortellingen balanserer hovedpersonen på grensen til virkelighet gjennom sine tanker, drømmer og anfall, sier Marie.

Har hatt epilepsi

Forfatteren har selv hatt epilepsi - noe som var årsaken til at hun ville skrive en bok om nettopp dette.

- Samtidig var det ikke nødvendigvis egen sykdom som inspirerte meg, men jeg har snakket med mange andre som har hatt epilepsi. De har alle forskjellige beskrivelser av hvordan et anfall er. Det er uansett en sykdom som begrenser livet, noe jeg synes er interessant, forklarer Marie.

Epilepsi er ikke én sykdom, men en samlebetegnelse på sykdommer og skader i hjernen med tendens til anfallsvis opptreden av funksjonsforstyrrelse, ifølge Store medisinske leksikon. Marie har ikke lengre aktiv epilepsi, men husker hvordan det var.

- Det er jo en bilogisk begrensning i kropppen som ikke er der hele tiden, men som plutselig kommer og utfordrer deg. Jeg kan for eksempel ikke bade alene eller kjøre bil, forklarer hun.

Trondheim som bakteppe

Marie har egentlig en mastergrad i rådgivning og jobber i dag som lærer. Å skrive bok har imidlertid alltid vært en drøm.

- Jeg vil gjerne skrive mer. Det var naturlig å skrive «Elektrisk blekksprut» og det føles naturlig å skulle fortsette med det. Det var en veldig fin opplevelse, sier Marie.

Boka hennes er gitt ut av Kolofon forlag, og er å finne i flere bokhandler i Trondheim, ifølge forfatteren selv. Bokas handling er også lagt til Trondheim.

- Alle de største og mest interessante forfatterne jeg vet av, bruker byene sine. Trondheim er jo min by, og den fungerer som et viktig bakteppe i boka. Når man bor hele livet i en by, former den oss mer enn vi er klar over. Det er en grunn til at jeg fortsatt bor her, sier hun.