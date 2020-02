Ny Netflix-funksjon kan gjøre det mindre «flaut» å se nye serier

Netflix er kjent for å teste ut nye funksjoner før de rulles ut til alle abonnenter. BGR skriver nå at det italienske nettstedet AndroidWorld har oppdaget nok en slik testfunksjon. Det skriver Tek.no.

Netflix eksperminerer nå nemlig med å gjøre det lettere for brukerne å slette episoder fra «fortsett å se»-raden.

«Fortsett å se»-funksjonen skal gjøre det lettere for brukerne å ta seg tilbake til riktig episode, men det er ofte et problem at raden fylles med serier og filmer som du begynte å se, men mistet interessen for.

Det er ikke sikkert at slettefunksjonen blir en premanent del av tjenesten.