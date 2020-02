Hit reiser trønderne aller helst i vinterferien

Et avbrekk i hverdagen og en tur til varmere strøk er ikke å forakte i vinterkulda. Men er det til sydligere strøk vi trekker når gradestokken viser kalde temperaturer?

Ja, ifølge Ticket.

– Det er ingen overraskelse at Gran Canaria og Tenerife troner på toppen, sier selgerleder i Ticket, Tommy Berg.

– Er og blir populær

Like bak Gran Canaria og Tenerife, finner vi Krabi hos reiseselskapet.

– Kanariøyene er og blir populær for oss trøndere. Muligheten for ekstra sol og varme midt på vinteren, uten å reise altfor langt gjør Gran Canaria og Tenerife til favoritter. For dem som ønsker mer stabilt varmt klima og gjerne reiser litt lenger, ser vi at Thailand er blitt mer populær på vinterstid også for trønderne, legger Berg til.

Men det er ikke alle som ser etter bare sol og varme. Amsterdam ligger på en fjerdeplass på lista over de ti mest populære reisemålene blant trønderne, mens London ligger på en tiende plass.

– Noen reiser til byer som kan by på andre opplevelser og shopping. Vi ser at Amsterdam og London med sine direktefly fra Værnes er populære for trønderne, sier Berg.

På lista hos Ticket finner vi også Bangkok, Orlando, Athen, Alicante og Madrid.

Noen savner også snø

Informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, forteller at Spania og Kanariøyene også er de mest populære destinasjonene for flyselskapet.

– Mange drar til varmere strøk for å korte ned vinterperioden. En del av vinterferie-perioden er fullbooket for lenge siden, sier han.

Men mens mange lengter etter sol og varme, er det også en del trøndere som oppsøker vinteren, ifølge Johansen.

– Det er tydelig at det er mange som savner vinteren og mer snø. Mange har booket seg turer til flere destinasjoner i Mellom-Europa, i tillegg til andre, mer snøfylte plasser i Norge, sier Johansen.

Fotballtur fortsatt populært

I høst kunne Ticket melde at Manchester tronet øverst på lista over populære reisemål for trønderne i periode 1. september til 30. november. Ifølge Johansen var også Manchester en populær destinasjon for SAS-reisende.

– Solskjær-interessen og Liverpool-suksessen er nok mye av grunnen til det. Fotballagene Manchester City og Leeds drar også folk hit, sa Johansen til Trd.by i oktober, da han også nevnte at de vurderte direkteruter fra Værnes til Manchester fordi det var et såpass populært reisemål.

Populært er det også i vinter ifølge informasjonssjefen.

– Manchester var i vinden i høst, og er ikke noe mindre i vinden nå. Det er høysesong for engelsk fotball, og det finnes store tilhengerskarer i Norge. I tillegg er New York fortsatt populært, sier Johansen.