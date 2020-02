Airbnb-inntekter økte med 30 prosent i fjor

Det er en analyse som byrået Capia har utført som viser at inntektene fra Airbnb økte fra om lag 2 milliarder i 2018 til 2,7 milliarder i fjor, skriver Dagens Næringsliv. Nesten 31.000 personer leier ut via Airbnb i Norge og medianinntekten ligger på 44.000 kroner.

Forbrukerrådet: Sjekk om ferieboligen på Airbnb er lovlig To av ti nordmenn bruker Airbnb når de er ute på reise. Forbrukerrådet ber folk sjekke om ferieboligen de leier gjennom nettstedet er lovlig.

Fra 2018 ble inntekter som boligeiere har av å drive korttidsutleie, skattbart. Fra 1. januar i år ble det dessuten innført rapporteringsplikt til Skatteetaten for alle norske og utenlandske selskaper som formidler utleie av eiendom i Norge.

Den økte bruken av Airbnb ser likevel ikke ut til å ramme hotellene, skriver DN som anslår at hotellene ligger an til å få en vekst i antall overnattinger på 5,2 prosent for 2019 og en losjiomsetning på 15,5 milliarder kroner. Dette inkluderer ikke moms, frokost eller andre inntekter fra mat, drikke, utleie av konferansefasiliteter og lignende.