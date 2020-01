Ensom? Slik kan du få deg venner i Trondheim

22 prosent av norske studenter oppgir i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse at de ofte/svært ofte er ensomme eller savner noen å være sammen med. Like før jul møtte Trd.by fire unge som alle var eller har vært ensomme på hver sin måte.

Perla hadde både kjæreste og venner, men følte seg likevel alene, John-Ivar savnet noen å tilbringe helga sammen med, Kim Alexander prøvde alt for å få seg venner da han flyttet til Trondheim og Isak har funnet flesteparten av vennene sine over internett.

Har du også kjent på følelsen? Nedenfor kan du se ei liste over sider og grupper hvor du kanskje kan finne deg en venn i Trondheim.

Venneklubben Trondheim

Venneklubben Trondheim er ei Facebook-gruppe som har som mål å samle mennesker med felles interesser som ønsker å utvide nettverket sitt på ulike arenaer – i all hovedsak ansikt til ansikt.

Det er gratis å være medlem og alle over 18 år er velkommen, skriver administratorene. Gruppa har i dag over 3300 medlemmer.

Hey girl! og Hey man! Trondheim

Marielle Frank (28) fra Trondheim følte et behov for flere venninner da hun flyttet til Oslo. Derfor startet hun Facebook-gruppen «Hey girl!» På Hey Girl! Trondheim sine Facebook-sider skriver hun at formålet er å lage en plattform hvor jenter kan møte jenter i alle aldre.

Hey Girl! viste seg å fungere godt i Oslo, og konseptet ble derfor utvidet til flere steder i landet. Hey Man! Trondheim er også opprettet, og har i dag 64 medlemmer. Hey Girl! Trondheim har over 2000.

Speedfriending

Speedfriending er en morsom og effektiv måte å bli kjent med nye mennesker på. Det skaper både sosiale arenaer og senker terskelen for at fremmede blir kjent med hverandre.

Nordic Vagabonds har det siste året arrangert speedfriending på både Trondheim Camping og Work Work. Følg med når neste arrangement popper opp!

Jodel

Både kjærestepar og vennskap har blitt til via ulike apper. Er du av den vågale typen som tør å møte fremmede mennesker gjennom for eksempel Jodel?

Det gjorde nemlig Kim Alexander! Han tok sjansen og dro på vors til en ukjent gjeng. Slik fikk han seg bekjentskaper via den fargerike appen.

Røde Kors Døråpner

Gjennom kunstgrupper, fotball, turgrupper og temakvelder hjelper Røde Kors mennesker med å etablere nye nettverk og stifte nye bekjentskaper.

– Det kan være vanskelig å starte på nytt etter årevis på institusjoner eller å bygge opp et nettverk utenfor rusmiljøet. Uten et sosialt nettverk er det vanskelig å leve et godt liv. Igjennom våre aktiviteter ønsker vi at deltakerne skal bli kjent med andre, sier Marita Hoel Fossen, daglig leder i Sør-Trøndelag Røde Kors, på nettsidene.

Vet du av flere møteplasser i Trondheim? Tips oss gjerne på trd.by@adresseavisen.no!