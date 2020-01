Vant «Årets låt» på P3 Gull. Nå er de klare for Festningen

Nå er det klart at Kaleb Isaac Ghebreiesus og Kristoffer Eriemo, bedre kjent som Isah og Dutty Dior, kommer til Festningen i august.

I 2019 fikk Isah bidra på Karpes «SAS PLUS/SAS PUSSY» og fikk med det en inngangsbillett til artistkarrieren. Gjennombruddet fikk han sammen med Dutty Dior på singelen «Hallo» som ble utgitt i mars i fjor.

Hitlåten har per dags dato over 19 millioner avspillinger på Spotify, og ble også kåret til «Årets låt» på P3 Gull like før jul.

Under P3 Gull vant også Isah prisen som «Årets nykommer».

- Isah og Dutty Dior er fantastiske hver for seg, men sammer er de fyrverkeri! Mange kommer til å glede seg til å se disse to sammen på scenen, og ikke minst høre «Hallo» på Festningen i sommer, sier kommunikasjons- og markedsansvarlig for Festningen, Rachel Nordtømme.

Det er fra før av klart at The Chainsmokers, Astrid S, Lars Vaular og Dagny kommer til Festningen, som går av stabelen 28. - 29. august.