Nå slipper Kygo og Sandro Cavazzo låten de hyllet Avicii med på minnekonserten før jul

Nå er den sluppet løs i innspilt tilstand – etter å ha blitt fremført på en rekke konserter, senest på den store minnekonserten for avdøde Tim «Avicii» Bergling i Stockholm i desember.

Inntektene skal gå til stiftelsen som foreldrene opprettet i sønnens navn, og som arbeider forebyggende mot mentale lidelser og selvmord.

Det var på en USA-turné tilbake i 2016 at Cavazza – som er stemmen på Aviciis storhit «Without You» – lot vennen lytte til låtutkastet, som Avicii umiddelbart begynte å jobbe med – men aldri rakk å gjøre ferdig.

Men ut fra demoversjonen han spilte på en festival, tok Kygo og Cavazza opp tråden.

«Forever Yours (Avicii Tribute)"-utgivelsen får følge av en video der de to snakker om prosessen dit, og hva Tim Bergling så vel som låten betyr for dem begge. Kygo beskriver blant annet hvordan han følte at det var noe «spesielt» med den første gang han lyttet.

Han sier også at hans drøm var et samarbeid med Avicii, og det å jobbe med «Forever Yours» føltes som det nærmeste. Og selv om låtteksten er ganske så trist og melankolsk, med linjer som «Every time I see your face, there's a cloud hanging over you», har de to gjenlevende vennene likevel forsøkt å formidle håp.

I mars skal Kygo opptre i solnedgangen på Ultra Music Festival Miami, og nå er fansen spent på om han tar med seg Sandro Cavazzo og gjør låten for anledningen, skriver The Groove Cartel.