Liz fra Trondheim startet gründerbedrift fordi hun fryktet barnearbeid

I 2014 åpnet hun salongen Luna skjønnhet og velvære i Romolslia, og året etter skapte hun varemerket Scandic Beauty.

– Etter noen år i bransjen bygger man seg en del erfaring, og jeg merket raskt at det er forskjellige regler og krav i de ulike verdensdelene, forklarer Liz.

Luna skjønnhet og velvære tilbyr frisørtjenester, negledesign og behandlinger for vipper og bryn.

Ville gjøre det rett

Liz var tidligere distributør for et amerikansk merke på øyevipper, men i Norge er det strenge krav innenfor kosmetiske forskrifter. Etter hvert ble det viktig for Liz å sikre at det ikke ble brukt ulovlige stoffer eller at vippene hun brukte var et resultat av barnearbeid. Da ble Scandic Beauty til.

– For meg var det viktig å gjøre alt riktig med tanke på både ingredienser og produksjon. Det dukker stadig opp nye regler, og vi er kanskje ikke i mål helt enda, men vi produserer innenfor norsk regelverk, forklarer Liz, som har reist verden rundt for å finne fabrikker som ikke driver med barnearbeid eller andre ulovligheter.

I dag produseres vippene hennes på fabrikker i Kina og Sør-Korea. Og ikke nok med det – hun har distributører i både USA og Danmark, i tillegg til rundt 1000 bedriftskunder i Norge.

– Det er selvfølgelig spennende og stas at det går såpass bra. Det at vi får støtte fra norske bedrifter synes jeg også er veldig positivt, sier Liz.

Åpner ny salong

Ifølge Liz starta vippetrenden i 2012 i Norge. I 2014 eksploderte det fullstendig.

– Mange lot seg nok påvirke av trender og influensere, men nå føler jeg at kundene har tatt mer makt over seg selv. De lar seg ikke påvirke i like stor grad, og bruker pengene sine på det de ønsker selv. Samtidig er det mange som har lyst til spare tid om morgenen ved å slippe og sminke seg. De slipper å knote med øyensminken om morgenen, og synes derfor det er verdt det, forklarer Liz, og legger til at aldersgrensen hos Luna skjønnhet og velvære for vippeextensions er 18 år.

Den økende populariteten rundt skjønnhetsbehandlinger, gjør at Liz nå utvider bedriften ytterligere. I begynnelsen av februar åpner hun opp en ny salong i Thomas Angells gate. Her skal de også åpne et akademi for utdanning og kurs.

– Det er helt topp at vi nå får større plass. Vi har samarbeidsaktører i hele Norge, blant annet innenfor voksing og negler, og nå får vi et lokale for utdanning som på sikt kan bli et samlingspunkt for alle.