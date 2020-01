Da Sophia (30) åpnet butikk, skulle det være midlertidig. Tre år senere er den fortsatt i live

Hun og Ivar Djurhuus hadde lenge hatt en drøm om å kunne plukke egne klær og kurratere sin egen butikk. I 2017 fikk de muligheten til akkurat det.

Etter å ha brukt ti dager på å pusse opp lokalet selv, kunne de åpne dørene til Prisløs i februar.

- Vi tenkte egentlig at det skulle være en midlertidig butikk, men vi opplevde at det ble så populært at vi bare fortsatte. I tillegg synes vi det er veldig kjekt å jobbe med, forklarer Sophia.

Fokus på vintage

I tillegg til å selge vintage- og brukte klær i butikken, driver de også mye med redesign. Årsakene til at de ville åpne butikken, var mange.

- Jeg syntes at Trondheim var ganske død når det kom til vintage og gjenbruk. Jeg har vært på utveksling, og ble overvelda over hvor mye fantastisk kul vintage det var i for eksempel både Buenos Aires og Cape Town. Der hadde de en helt annen lidenskap rundt klær, forklarer Sophia.

Hun tenkte at hvis ikke de åpna og satte fokus på gjenbruk og vintage i Trondheim, så kom ingen til å gjøre det.

- I tillegg kan det være deprimerende å handle i de store motehusene, hvor mange av klærne er i små størrelser. Dessuten er det ikke alltid like artig at alle andre går i det samme som deg, legger Sophia til.

Klærne bestiller de både over nettet og finner på reiser rundt omkring i inn- og utland.

Jobb ved siden av

Før butikken åpnet i 2017, holdt Prisløs jevnlig eventer og pop up-marked. De visste med andre ord at det allerede var et marked for vintagesalg i Trondheim. Å leve av butikkdrifta gjør Sophia og Ivar imidlertid ikke.

- Hvis man ønsker å leve sparsommelig, så går det såvidt, men det er ikke ideelt. Både jeg og Ivar har jobber ved siden av, forklarer Sophia, som jobber som kulturarbeider på ungdomssklubb, mens ivar er musikkteknolog.

- Det er til tider veldig travelt, men jeg synes det er fantastisk å kombinere sosialt arbeid med arbeid i butikken. Jeg skrev bachelorgrad om sosialt entreprenørskap, og da så jeg at det mangla kreative arbeidsplasser. Da tenkte jeg at jeg kunne lage et alternativ selv, sier Sophia, som har hatt flere på arbeidspraksis i butikken.

Tre år i år

Butikken i Brattørgata ligger noe skjult til, men Sophia peker på at gjenbruk har vært en trend over lengre tid, og at de som er interessert finner veien til Prisløs likevel.

I februar feirer butikken tre år, og i løpet av leveårene har de gjort mange kunder fornøyde, ifølge eieren.

- For ei stund siden kom det innom ei jente som ikke hadde brukt bukse på mange år - men kun skjørt. Det var fordi hun kun hadde prøvd bukser i de store motehusene, som ofte er tilpasset 14-åringer. Hun begynte nesten å gråte da hun fant flere bukser som passa her og endte opp med å kjøpe alle. Det var skikkelig fint, og akkurat det vi ønsker å sette fokus på, forklarer Sophia.

Like før jul fikk de også bekreftet at det de holder på med er i vinden om dagen.

- Tidligere har det vært utfordrende for oss med juletider, fordi mange synes det er vanskelig å kjøpe brukte julegaver. I år så vi imidlertid at det kom masse folk innom hver dag som hadde fått beskjed om at det var nettopp det som sto på ønskelista i år. Vintage og gjenbruk er normalisert i de store byene rundt omkring i verden. Nå håper vi at også Trondheim følger etter, sier Sophia og smiler.