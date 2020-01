Astrid S flytter verdensturné med 50 konserter fordi hun ikke har ny musikk å komme med

– Jeg har hatt en stor klump i magen som har vokst seg større og større, sier Astrid S om hvorfor hun flytter på hele verdensturneen – som skulle begynt i mars.

Nye norske datoer er allerede på plass, forteller hennes manager Halvor Marstrander til NTB.

Astrid S er klar for Festningen-festivalen Trønderen kommer til Trondheim på sensommeren for å spille på Festningen.

Stiller på Festningen

Til Trd.by sier Halvor Marstrander at utsettelsen av turneen ikke får betydning for Astrid S sin opptreden på Festningen i august.

- Alle festivaler går som planlagt og Astrid gleder seg til å komme til Festningen. Hennes soloturne vil begynne 23. september og gå ut året og inn i 2021, sier Marstrander.

I et åpent brev, gjengitt av avisen Fremover, skriver Astrid S at hun har slitt med å ta avgjørelsen, og tumlet med to alternativer:

– Sette albumet på vent til jeg er ferdig med å turnere i august, og da reise på turné med «gammel» musikk. Eller så kan jeg utsette turneen litt slik at jeg kan jobbe videre i studio og komme sterkere tilbake i høst med et album og forhåpentligvis den beste musikken jeg noen gang har laget, heter det.

Ikke ferdigstilt

Astrid S sliter med å ferdigstille albumet, som hun i fjor hadde regnet med å få gitt ut i mars i år – og derfor planla turné med, blant annet til et knippe konserter i Norge.

– Men jeg har dessverre ikke et ferdig album, medgir hun i brevet. Der er hun klar på at hun ikke «tar lett på dette», men at avlysningen føles som «det riktige å gjøre».

– Jeg håper på forståelse for valget mitt og at dere vil se meg igjen til høsten, avslutter Astrid S brevet med – og lover på ny:

– I tillegg kommer det ny musikk veldig snart.

Turneen skulle ha begynt i Norge i mars, og deretter gått gjennom Europa og USA helt frem til slutten av mai 2020, het det i pressemeldingen fra november i fjor – der det ble oppgitt hele 49 konserter.

– Ingenting er avlyst, bare flyttet, sier manager Marstrander, som sier nye, internasjonale datoer vil følge.