Syv ting som skjer i Trondheim denne helga

Det skjer mye morsomt og interessant i helga! Sjekk vår eventkalender trd.events for en større oversikt med spennende og forskjellige arrangementer!

Minimalen Kortfilmfestival

Hvor: Nova kinosenter og Cinemateket

Når: Hele helga

Minimalen Kortfilmfestival startet allerede tirsdag og holder det gående helt til søndag denne uka. Årets festival er den 32. utgaven av Minimalen Kortfilmfestival, som presenterer 235 filmer gjennom uka på Nova kinosenter og Cinemateket.

Netflix røper for første gang seertallene til «The Crown» For aller første gang røper Netflix seertallene for sin mye omtalte serie «The Crown», viet dronning Elizabeth II.

Bjarte Tjøstheim - Det går betre no

Hvor: Olavshallen

Når: Fredag og lørdag klokka 19.00 og klokka 21.00

Radioresepsjonist, komiker og skuespiller Bjarte Tjøstheim teaterdebuterer med en personlig og selvironisk forestilling om det å leve med en frykt for det aller meste.

Ny strømmetjeneste lokker med animasjonskomedie om den britiske kongefamilien Den nye strømmetjenesten HBO Max har bestilt en animasjonskomedie viet den britiske kongefamilien – sett gjennom øynene til unge prins George.

Samfunnsmøte: Selvmord

Hvor: Samfundet

Når: Lørdag klokka 19.00

Studentersamfundet i Trondhjem inviterer til samfunnsmøte om selvmord. De vier kvelden til å snakke om og førsøke og forstå selvmord. Med seg i samtalen har de Else Kåss Furuseth, Thea Røstbakken og Fredrik A. Walby.

Emma (24) om reaksjonene etter at forholdet med Dolph (62) ble kjent: - Kan mene hva de vil Trønderske Emma Krokdal forteller at reaksjonene har vært mange etter at det ble kjent at hun er sammen med en 38 år eldre skuespiller.

Familietime i turnhallen

Hvor: Trondhjems Turnforening

Når: Lørdag klokka 14.00

Trondhjems Turnforening ønsker velkommen til drop in-familietime i Midtbyen. Har du lyst til å utforske utstyret i hallen eller bare sprette rundt, kan du jo ta med deg resten av familien hit.

Bruktmarked

Hvor: Bøker & Bylab

Når: Søndag klokka 12.00

Bøker & Bylab Elgseter og Loppemarkeder i Trondheim inviterer til bruktmarked i Professor Brochs gate.

- Kom og kjøp lopper eller slå av en hyggelig prat over en kopp kaffe, oppfordrer de på Facebook-arrangementet.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Hele helga

Denne helga er det hele syv filmpremierer på Trondheim Kino. Torsdag er det duket for visning av 100 ting, 1917, Elleville Elfrid, Richard says Goodbye, The Grudge og The Lighthouse. Her er det både komedie, skrekk, drama, krig og noe for barna på plakaten.

I tillegg er det premiere på Street Dancer 3 på søndag.

Disney flytter frem Europa-premieren på sin nye strømmetjeneste Europa-premieren på den nye strømmetjenesten Disney+ er blitt flyttet frem én uke – til 24. mars.

Åpen dag: Trondheim Bilbane Center

Hvor: Trondheim Bilbane Center

Når: Søndag klokka 12.00

Trondheim Bilbane Xenter tilbyr miniracing, fart og spenning. Miniracing er sporstyrte minibiler, hvor sjåføren styrer bilen via en håndkontroll ved å gi gass. Søndag har de åpen dag!