Kan du ta buss på en utgått billett, men som var aktiv da du gikk på? Her får du svaret

Bussbilletten din er gyldig i fem minutter til og det er tre minutter til bussen kommer. Du vet at billetten er utgått før du er framme på busstoppet hvor du skal av.

Må du da kjøpe ny bussbillett for å slippe den eventuelle pinlige situasjonen det er å faktisk bli fersket av en kontrollør på bussen? I høst var det flere tusen trondhjemmere som opplevde akkurat det.

Er bussen forsinka? Så mye penger kan du ha krav på - Er bussen mer enn 20 minutter forsinket og det ikke kommer en ny buss på lenge, kan du praie en taxi, sier Forbrukerrådet.

Følger med

Vi har spurt Tormod Ellingsen om hvordan dette egentlig fungerer. Han er kommunikasjonsrådgiver i AtB og forklarer at billetten må være gyldig i det du går på bussen.

Men hvordan kan kontrollørene være sikre på at billetten var gyldig da du gikk på bussen? Og kommer de til å tro på deg når du forklarer akkurat det?

- Kontrollørene får et starttidspunkt for hver kontroll. Hvis billetten er kjøpt samtidig eller etter det tidspunktet, så er billetten kjøpt for sent - med mindre passasjeren kom om bord på på samme holdeplass. Kontrollørene følger med på hvem som går på bussen på den holdeplassen de har kontroll, forklarer Ellingsen.

13 apper du må ha når du bor i Trondheim Ny i byen, eller bare ute etter noen nyttige apper som kan gi deg informasjon om bybildet?

Ettergår startpunktene

I tillegg har AtB GPS-systemer på bussen, som gjør at kontrollørene kan se nøyaktig når bussen er på hvilken holdeplass og når de åpner dørene.

- Slik kan vi ettergå at kontrollstartpunktene stemmer overens med bussens faktiske bevegelser, legger han til.

Hvis billetten din var gyldig da du gikk på bussen, er det altså tilstrekkelig. Kontrollørene sjekker nemlig også utløpstiden på billetten.

- Hva med periodebilletter og t:kort?

- Det er viktig at man leser av periodebilletten på t:kortet sitt første dagen man skal ta det i bruk. Etter dette så er det automatisk nedtelling på billetten. Kontrollørene kan derfor se når t:kortet sist var lest av og hvor mange dager det er igjen av perioden, sier Ellingsen.