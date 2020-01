Emma (24) om reaksjonene etter at forholdet med Dolph (62) ble kjent: - Kan mene hva de vil

Mandag ble det kjent at Dolph Lundgren og Emma Krokdal er et par. Det bekreftet den svenske skuespilleren til Aftonbladet.

– Hun er kjæresten min, og vi møttes for fem måneder siden, sa han til avisen.

Siden mandag har blant annet VG, Dagbladet og en rekke andre medier omtalt saken.

– Det kom litt brått på med alle medier i både Sverige og Norge, sier Emma til Trd.by.

Mange kommentarer

24-åringen fra Rissa på Fosen jobber som personlig trener i West Hollywood og flyttet til Los Angeles for fire år siden. Hollywood-stjernen møtte hun på treningssenteret hvor hun jobber.

Emma hadde ikke på forhånd sett for seg at det skulle bli en så stor sak som det ble. Reaksjonene i etterkant har heller ikke vært få etter at det ble kjent at 24-åringen er sammen med en 38 år eldre mann.

– Jeg trodde ikke det ville bli en så stor sak som det ble, men det går helt greit, sier hun, og legger til;

– Så klart er det mange som slenger drittkommentarer – for det meste eldre damer. Men vi har også fått veldig mange fine tilbakemeldinger. Som jeg har sagt tidligere, bryr jeg meg kun om hva våre familier og nære venner synes. Alle andre kan mene hva de vil.

– Ikke planlagt

Dolph Lundgren hadde sin debut på kinoskjermen i James Bond-filmen Med døden i sikte. Han har siden vært å se i en rekke store filmer – senest Aquaman i 2018.

Ifølge Aftonbladet har skuespilleren vist seg offentlig sammen med Emma Krokdal gjentatte ganger de siste månedene. I helga var de sammen på en film- og musikkfestival i Den dominikanske republikk.

Selv om aldersforskjellen mellom dem er stor, synes ikke Emma det har noe å si.

– Vi vet at det er stor aldersforskjell, og det å bli sammen var ikke planlagt. Men man kan ikke styre hva man føler og man må gjøre det som føles rett, sier hun til Trd.by.

Lundgren har to ekteskap bak seg, og to døtre på 23 og 18 år.