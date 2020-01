Astrid S er klar for Festningen-festivalen

Denne uka slipper Festningen nye artister hver dag, og tirsdag ble det klart at Astrid S skal spille på festivalen i Trondheim 28.–29. august.

Astrid Smeplass ble først kjent gjennom Idol i 2013, og den trønderske låtskriveren og artisten har siden da hatt suksess med blant annet hitlåtene «Hurts so good», «2AM» og «Such a boy».

– Midt i blinken

I januar ble hun tildelt prisen som Årets trønder 2019. Prisen deles hvert år ut av Adresseavisen og NRK Trøndelag.

– Det er veldig kult at vi har booket en ordentlig trønder til festivalen. Astrid S er ei kul dame og en god representant for Trøndelag i og med at hun ble Årets trønder, sier kommunikasjons- og markedsansvarlig for Festningen, Rachel Nordtømme.

I mars begir Astrid S seg ut på en omfattende turne. Turneen begynner i Norge i mars, og går deretter gjennom Europa og USA helt fram til slutten av mai 2020. På sensommeren vender hun «hjem».

– Vi har et ønske om å løfte fram unge, lovende artister og å gi dem en plass å vise seg fram. Når vi har en såpass stor stjerne som Astrid S er det midt i blinken. Nå er det tredje året for Festningen og da er det på tide at hun kommer, sier Nordtømme.

Ser på kapasiteten

Mandag ble det klart at den amerikanske EDM-duoen The Chainsmokers også skal spille på festivalen.

Ifølge Nordtømme er de i full gang med forberedelsene foran festivalen 28.–29. august.

– Vi jobber hele tiden med å utvikle og forbedre festivalområdet. I tillegg ønsker vi å gi publikum noen overraskelsesmomenter. I disse dager ser vi på kapasiteten. Vi håper på å kunne øke den, men da må vi også utvide området, forklarer Nordtømme.

I fjor var det 14 000 publikummere på festivalområdet hver dag. Da var blant annet David Guetta, Kjartan Lauritzen, Matoma, Zara Larsson og Karpe booket til Festningen.