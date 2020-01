– Den beste nyttårsaftenen jeg har hatt på ti år

Før jul hadde ikke John-Ivar Andersen noen å være sammen med. Det var verst når helgene kom og fredagsroen senket seg. Da savnet han noen å prate med om hvordan uka hadde vært.

For to år siden flyttet 34-åringen til Trondheim. Siden da har han følt på ensomheten. Helt til på tampen av 2019.

– Responsen jeg har fått har vært helt overveldende, sier han.

Egentlig overrasket

John-Ivar har fått tilbakemeldinger fra flere om at de er takknemlige for at han valgte å dele sin historie med dem på Trd.by.

– Jeg har i hvert fall fått tolv forespørsler fra folk som vil finne på noe – noen av dem i samme situasjon som meg og noen med gode nettverk, men med plass til flere.

Det synes han er fint.

– Jeg er egentlig overrasket. Nordmenn er vel kanskje ikke mest kjent for å være åpne, men opplevelsen i ettertid har vært veldig god.

Skulle være alene

Fire invitasjoner fra fremmede førte til at John-Ivar slapp å sitte alene hjemme på nyttårsaften som planlagt.

– Det ble nesten vanskelig å velge, sier han.

Til slutt endte han opp hjemme hos Kristine Edvardsen og Jørgen Holmestrand. Samboerparet hadde invitert noen venner på pinnekjøtt for å feire overgangen fra 2019 til 2020. Kristine har selv følt på ensomheten og kjente seg igjen i John-Ivar sin historie.

– Det er vanskelig å bli kjent med folk. Jeg har selv hatt det på samme måte, og da var det noen fremmede som inviterte meg hjem. Det satte jeg pris på, sier Kristine, og legger til;

– John-Ivar virket som en vi ville bli kjent med, og da tenkte vi at nyttårsaften var en god anledning.

Den beste på ti år

Kristine har én gang tidligere invitert en fremmed hjem. De ble kjent gjennom appen «Hey Vina» og er fremdeles venner den dag i dag.

– Jeg har god erfaring med å treffe fremmede. Vi storkosa oss også på nyttårsaften.

Det samme gjorde John-Ivar.

– Det var spesielt å komme dit som en helt fremmed til seks ukjente mennesker, men etter en halvtimes tid løsnet stemningen. Jeg tror det er den beste nyttårsaftenen jeg har hatt på ti år.

Travel hverdag

I slutten av januar har John-Ivar invitert med seg gjengen fra nyttårsaften til å spille minigolf. Forrige uke var han på brettspill-kveld hjemme hos noen av de andre som tok kontakt etter å ha lest historien hans.

– Det ble plutselig veldig travelt, sier han og ler.

– Jeg har ikke rukket å ta kontakt med alle de som tok kontakt med meg en gang. Jeg har fremdeles noen til gode.

Før jul sa John-Ivar at han savnet tilhørighet og at han savnet noen å være sammen med.

– Nå kan jeg si at jeg føler at jeg har fått venner. Jeg har jevnlig kontakt med noen av dem jeg har møtt, så nå er det opp til meg selv. Jeg har alltid vært dårlig på å invitere andre med, forklarer han.

Psykologen: Ti tips i møte med ensomheten Kjenner du på ensomheten? Psykologspesialist Elisabeth gir deg tips til hvordan du kan møte den.

Selvtillits-boost

Bare på noen få uker føler John-Ivar at selvtilliten har fått seg en kraftig boost, noe man også kan se på han. Det har blant annet ført til at han har tatt opp svømminga som han drev med før.

– Jeg har hatt en fantastisk start på 2020 og gleder meg til fortsettelsen.

Like før jul fortalte John-Ivar at han var optimistisk til framtiden. Nå ser han enda mer lys i tunnelen.

– Nå mangler jeg bare en kjæreste, men jeg håper at også det blir lettere når selvtilliten er helt på plass. Jeg synes allerede det er lettere å ta kontakt med andre. Vi får håpe at deg ordner seg med en kjæreste i løpet av året, sier han og ler.