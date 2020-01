Første artist sluppet til Festningen: – En av de største artistene vi kan få tak i for målgruppa vår

Mandag ble det klart at den amerikanske EDM-duoen The Chainsmokers er klar for Festningen.

De har vært aktive siden 2012 og står blant annet bak hitlåtene «Closer» og «Something Just Like This».

– Dette er en av de største artistene vi kan få taki for målgruppa vår. Det er utrolig stas for oss å få booka The Chainsmokers, sier kommunikasjons- og markedsansvarlig for Festningen, Rachel Nordtømme.

Hun forteller at de har spurt publikum om hva de ønsker seg, og at The Chainsmokers har vært høyt oppe på lista hos flere.

– Det er artig å se at så mange ønsker seg dem, og at vi nå kan oppfylle ønsker, legger Nordtømme til.

The Chainsmokers skal spille på kveldstid en av festivaldagene.

Årets festival går av stabelen 28. – 29. august.

Denne uka skal Festningen slippe nye artister hver dag.