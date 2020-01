Ronny har åpnet ny restaurant i Midtbyen

For to år siden forlot kokken Emilies Eld og for ett år siden forlot han også Trondheim. Nå var det på tide å komme tilbake.

– Det kriblet i både hender, føtter og i hodet etter å ha jobbet på hotell en stund. Det er mye som skjer på matfronten i Trondheim tilbake, og jeg ville tilbake, forklarer Ronny, som den siste tiden har jobbet på Ørland Kysthotell.

Travel start

Tirsdag i forrige uke kunne han endelig åpne dørene til Robust Bistro i Søndre gate – inne i de gamle lokalene til Ya Suhi. På forhånd ble Ronny ringt ned av gjester som gjerne ville booke bord. Den første åpningsuka har vært veldig bra, ifølge kokken.

– Forrige helg var vi fullbooket begge kveldene. Vi har mange gjester også de kommende dagene, sier han, og legger til;

– Jeg tar unna forhåndsbookinger nå. I tillegg har ryktet spredd seg raskt. Hvis folk er fornøyde, noe det virker som de er, forteller de det gjerne videre.

Det har med andre ord vært travelt for de fire ansatte som er tilknyttet restauranten per nå. Antallet skal etter hvert øke, ifølge Ronny.

Lik Emilies

Restauranten er totalt på rundt 130 kvadratmeter med kjøkken. Ronny har valgt å ha akkurat 30 sitteplasser – akkurat som hos Emilies som han startet i 2000. I 2016 slo Emilies seg sammen med Eld, og Ronny forlot restauranten et knapt år senere.

– Robust Bistro er veldig lik Emilies, bortsett fra navnet. Vi serverer norsk mat, men er også inspirert fra Frankrike og Italia. Det er mye innkokte sauser og krafter, og generelt mye smak, forklarer han.

Han legger til at restauranten er liten for å få en nærere relasjon til gjestene – akkurat som hos Emilies.

– Jeg ser at mange av kundene fra Emilies er tilbake allerede.

– God beliggenhet

Rett overfor gata for Robust Bistro ligger blant annet Grano og kafeen Café le Frère.

– Beliggenheten er veldig bra. Det virker som om mye av byen har flyttet nedover, og at det ikke lengre kun skjer ting i nærheten av torget. Her har jeg i tillegg hoteller på alle kanter som gjør at det skal gå an for restauranten å få leve, sier Ronny, og legger til at han allerede ser at det er marked for en restaurant som Robust Bistro i Midtbyen.

Han har store forventninger til videre drift.

– Vi har hatt en bra start og håper på å fylle restauranten minst en og en halv gang om dagen.