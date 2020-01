Halvveis ut i januar merker Monika og Ragnhild at søtsuget hos folk er tilbake

For snart 20 år siden tok Ragnhild Øwre og Svein Opheim over kiosken i Folkets Hus i Midtbyen, men fant etter hvert ut at omsetningen var for lav til å kunne drive videre i de samme lokalene.

I 2009 flyttet kiosken – i dag Sjokoladebutikken, inn i nye lokaler i Thomas Angells gate.

– Det er vanvittig å se hva så få meter har å si. Vi merker stor endring etter at vi flytta hit og det går veldig bra med butikken, sier Ragnhild.

Beholdt gammel stil

I dag er Sjokoladebutikken en rendyrket godteributikk, mens den gamle kiosken drev med tipping og hadde tradisjonelle kioskvarer.

– Nå satser vi på ha byens beste utvalg av konfekt, i tillegg til annerledes godteri enn andre butikker. Samtidig er det viktig for oss å beholde den gamle stilen med blant annet spissposene. Den nostalgiske følelsen er viktig, mener Ragnhild.

Hun peker på at oppussing av bygårder og oppgraving av gater til tider har gjort det utfordrende å drive butikk i Midtbyen.

– Samtidig selger vi varer som ikke alle har. Mange har valgt å komme hit fordi de kjenner oss fra før og vet hva de kan finne her, sier Ragnhild.

Overlever på jula

Ifølge eieren er den største utfordringen at omsetningen er såpass sesongbasert. Butikken overlever i stor grad på julesesongen.

– Hadde jeg selv vært kunde og sett hvor mange som står i kø, vet jeg ikke om jeg hadde orket å vente. Men det gjør kundene våre, sier Ragnhild og ler.

Det har gått slag i slag også i desember i fjor, mens butikken nå er inne i en litt roligere periode.

– Etter jul starter mange et nytt og bedre liv, og alle som driver treningssenter kan vel skrive under på at det er hektisk der akkurat nå. De siste 14 dagene har vi kommet oss etter jula, men merker allerede nå at folk begynner å kjenne på søtsuget igjen, forklarer Ragnhild.

Sommermånedene er heller ikke noe utpreget sjokoladetid, forteller butikkleder Monika Owczarz.

– En dårlig sommer er fantastisk for oss, men samtidig har vi turistene som besøker oss i de månedene. De vil gjerne ha noe som er unikt og produsert i Norge, forklarer Monika, som har vært butikkleder de siste to årene.

Konfekttabbe

I løpet av nærmeste framtid har de planer om å åpne nettbutikk.

– Vi har mange kunder fra andre byer som sier at de skulle ønske vi sendte varer. Vi håper at nettbutikken snart vil være på plass, sier Monika.

Søtsakene kommer fra mellom 20 og 30 ulike leverandører – blant andre Cielo By Alma Sundøy som holder til i Trondheim og Jentene på Tunet fra Selbu, men også leverandører fra utlandet. I butikken selger de smågodt, Jelly Belly, sjokoladefigurer, kakepynt og konfekt, samt lakris fra Bülow – for å nevne noe.

Med massevis av små konfektbiter, oppstår det også noen store tabber iblant.

– Like før jul mista jeg et helt brett med sjokolade i gulvet. Jeg er alltid den som sier at de andre må være forsiktige og holde eskene rett, fordi konfekt er så dyrt. Men så klarte jeg å rive et dobbelt brett med biter i bakken selv. Det svidde, sier Ragnhild og ler.