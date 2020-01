Tanja (29) fra Trondheim skal lete etter en mann på TV: - Vennene mine sier at jeg har en egen måte å flørte på

Tirsdag denne uka sjekket Tanja Løvik inn på Love Island. Hun er opprinnelig fra Russland, men er oppvokst og bor i Trondheim. Sammen med de andre deltakerne i programmet, skal Tanja lete etter den store kjærligheten på TV 2.

– Jeg er ikke noe god på flørting, men vennene mine sier at jeg har en egen måte å flørte på der jeg ler, smiler og tuller. Men jeg går ikke bort til noen og prøver å sjekke dem opp, sier Tanja i en pressemelding fra tv-kanalen.

Tanja jobber som Make Up-artist, og ser etter en partner med intelligens, humor og ærlighet.

– Jeg ser etter en som er rolig og trygg på seg selv, ikke den som er mest opptatt av å få all oppmerksomhet i rommet, sier trønderen.

Hun har hatt to lange, seriøse forhold, og har vært singel i et år nå. Det som bekymrer Tanja mest ved å delta i Love Island, er å havne i situasjoner hvor man blir følsom og mister kontrollen.

– Jeg tror jo vi fort havner i en boble inne i huset, men jeg håper og tror at mine verdier og humoren min skal komme fram.

Det å komme inn som en nykommer på Love Island ser Tanja på som nervepirrende.

– Man kommer til en gjeng som allerede kjenner hverandre. Dersom jeg ser at to personer virkelig har følelser for hverandre og at det virker ekte, så tror jeg ikke at jeg orker å prøve å bryte opp det. Men dersom jeg ser at det er usikkerhet mellom noen og jeg er interessert, så kommer jeg til å prøve å bli kjent med den personen.

Love Island hadde premiere 5. januar og det er Morten Hegseth som er programleder. Dette er den andre sesongen av Love Island i Norge. Programmet ble for første gang sendt i 2018 på TV 3 med Tone Damli som programleder.