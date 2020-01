Sofie (25) fra Trondheim blir hotelldirektør: - En stor drøm som går i oppfyllelse

15. januar starter hun i sin nye stilling som hotelldirektør for Clarion Collection Hotell Bryggeparken i Skien.

- Jeg gleder meg til oppstart. Det er en fin gjeng å jobbe sammen med og en veldig fin by. Det kan ikke bli annet en bra, mener trønderen.

Vokst opp på hotell

Sofie har studert hotelledelse ved Norsk Hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger. Den siste tiden har hun også tatt Nordic Choice Hotels lederutdanning som Management Trainee innen kjeden Clarion Hotel.

Tross sin unge alder har hun allerede lang erfaring fra bransjen. Allerede som 15-åring begynte Sofie å jobbe som stuepike på Britannia.

- Mamma jobbet der, så jeg har nærmest vokst opp på hotellet og er et skikkelig Britannia-barn. Etter å ha mast lenge, fikk jeg omsider begynne å jobbe der, sier Sofie og ler.

Hun har jobbet syv år i Nordic Choice Hotels, blant annet som resepsjonist på Clarion Hotel & Congress i Trondheim og som Stage Manager på Quality Hotel Residence.

I forbindelse med trainee-stillingen det siste året, har 25-åringen reist rundt i hele Skandinavia og jobbet på ulike hoteller. Nå ser hun fram til å slå seg litt mer til ro.

- Det siste året har jeg bodd i en koffert, så det skal bli godt å få planta beina mine i Skien. Jeg har aldri bodd der før, men synes det er en utrolig fin by med en flott natur.

- Mange fagområder

At hun nå blir hotelldirektør i en alder av bare 25 år, synes Sofie er veldig gøy.

- At jeg er såpass ung, ser jeg på som noe positivt. Jeg har et godt og erfarent team med meg i ryggen. I tillegg er det kult at de tør å satse på meg, sier Sofie, og legger til;

- Det blir en rekke nye utfordringer for meg, men det er det som gjør denne jobben så spennende. Å drive et hotell består av ekstremt mange fagområder. Det å få jobbe med alle, og å få sette dem sammen, er noe av det som interesserer og driver meg. Denne allsidigheten var også mye av grunnen til at jeg ville gjøre videre karriere innenfor hotellbransjen.

Sofie forklarer at hos Clarion Collection Hotel står hygge i fokus. Det er trivelige hoteller, hvor gjestene skal få et pust i bakken og føle seg som hjemme, ifølge henne.

- For meg er høydepunktet å få jobbe med, og å bli kjent med, mine nye kolleger på hotellet. I min nye jobb skal jeg sammen med teamet sørge for at Clarion Collection Hotel Bryggeparken er og forblir byens hotell. Mitt ønske er at hotellet skal være et naturlig samlingspunkt for tilreisende, og ikke minst byens befolkning. Å bli hotelldirektør er en stor drøm som går i oppfyllelse. Jeg gleder meg enormt.