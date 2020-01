Ingvild (36) driver 39 år gammel butikk i Midtbyen

Hun har jobbet på Te- og Kaffehuset i Midtbyen de siste syv årene, og er nå inne i et vikariat som daglig leder ved butikken.

- Vi merket at flere butikker la ned i en periode for ei tid tilbake. For oss er det viktig at er flere butikker i sentrum. Jo flere butikker, og forsåvidt også kulturarrangementer, desto flere mennesker bruker byen. Samtidig har vi en stor og fast kundebase. Butikken har eksistert lenge og det er mange som bruker oss, sier Ingvild.

Ukas trondheimsbutikk: Wibeke driver butikk i Midtbyen: - Jeg har nok ikke dollar i panna hele tida - Jeg er opptatt av kvalitet, håndverkskompetanse og at vi skal ta vare på tradisjoner, sier Wibeke Krohn som driver Alvar&Maija.

- Vanskeligere i dag

Te- og kaffehuset ble etablert i 1981 i Nordre gate, men flyttet etter et par år til Dronningens gate hvor butikken i dag holder til. Det er Kristin Oline Morken som eier butikken.

Regnskapstallene fra Proff viser at Te- og Kaffehuset omsatte for i overkant av 4,6 millioner kroner i 2018. Resultatet før skatt viser et viser et underskudd på i underkant av en million kroner.

- Det går bra med butikken, selv om man ikke blir enormt rik. Vi er heller ikke i faresonen, men det hadde nok vært vanskeligere å åpne butikken i dag, sier Ingvild, og legger til;

- Vi har som sagt en god kundebase og et sortiment som dekker et bredt spekter. Alt fra pensjonister som har handlet her i en årrekke til nye studenter i byen som aldri har vært innom før, handler her.

Med ei plassering rett overfor Stiftsgården, innrømmer Ingvild at det også kan være vanskelig å få øye på butikken.

- Relativt ofte er det nye folk som kommer innom som ikke har sett oss før, men som har bodd i Trondheim lenge. Vi har et smalt lokale det er lett å gå forbi, og når det ikke er butikker på andre siden av gata skjønner vi at det kan være vanskelig å få øye på oss.

For å bli mer synlig setter de ansatte derfor ut møbler og smaksprøver på utsiden - når været tillater det.

200 typer te

Inne i butikken selger Ingvild over 200 forskjellige typer te og rundt 40 kaffesmaker. Noe av det er en del av det faste sortimentet, mens andre smaker rullerer de på, forklarer hun.

- Det har etter hvert blitt en del lokale kaffeleverandører. De tar vi inn kaffe fra med jevne mellomrom, sier den daglig lederen.

Ukas trondheimsbutikk: Gitte og Robert ser en økende trend i Trondheim: - Vi har mye høyere omsetning nå enn i fjor Gitte Harang og Robert Leite driver butikk i Midtbyen. De forteller om flere kunder og høyere omsetning i desember i år enn i fjor.

For noen år tilbake ble butikken malt i fargerike farger, og den industrielle looken ble byttet ut med teak-møbler for å gjøre Te- og Kaffehuset litt mer hjemmekoselig.

- Etter at vi gjorde om litt i butikken, er det flere som tror at det er en kafe. En gang var det en haug med svenske turister som kom inn for å bestille vaniljeis, sier Ingvild og ler.

- Men selv om vi ikke er en kafe, har kundene mulighet til å komme inn, sette seg ned og smake på noe av teen, legger hun til.

Ifølge den daglig lederen ser også regnskapstallene fra 2019 gode ut.

- Julehandelen er for oss, som så mange andre butikker, veldig viktig. Hvert år er vi spent på om den gir oss den boosten vi trenger for å få det hele til å gå rundt, og det gjorde det også i fjor.