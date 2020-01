Oscar-utdelingen for andre år uten vert

Det opplyser The Academy på Twitter onsdag.

I fjor ble utdelingen arrangert uten vert for første gang på 30 år. Det skjedde etter at komiker Kevin Hart trakk seg grunnet kontrovers om ti år gamle Twitter-meldinger som ble beskrevet som homofobiske.

– Vi forventer at vi kommer til å ha et veldig kommersielt sett med nominasjoner, og mange fantastiske elementer er satt sammen, noe som får oss til å tro at vi kommer til å ha et veldig underholdende show igjen, sier leder Karey Burke for ABC Entertainment, ifølge Good Morning America.

Årets prisutdeling går av stabelen 9. februar.