Mariah Carey på topp i fire tiår

For tredje uke på rad ligger julealbumet til den 49-årige artisten på toppen av Billboard-lista og med det inn i det nye tiåret. Dermed kan Carey fornøyd skrive på lista at hun har toppet listene i fire tiår.

25 år gammel julehit troner på toppen for første gang «All I Want for Christmas Is You» har vært en populær julehit i 25 år, men det er først nå den er på Billboards Hot 100-liste.

«All I Want For Christmas Is You» ble først lansert i 1994, men fikk ny popularitet i 2003 da filmen «Love Actually» ble lasert. Men det var altså først i 2019 at sangen nådde helt til topps på hitlistene etter en regelendring i hvilke sanger som kan telles med i listen.

Det var nemlig først i fjor, 25 år etter at den første gang ble utgitt, at Mariah Carey lanserte sangen som en egen singel, og spilte inn en ny video til den.

I alt har Mariah Carey nå hatt 19 hitsingler på førsteplass på Billboard, hun ligger bare én sang bak Beatles som troner på toppen med 20 låter som nummer en.