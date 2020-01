Bieber-dokumentar slippes på Youtube

Seerne får i serien, som heter «Justin Bieber: Seasons», blant annet følge den canadiske popstjernens arbeid med det kommende albumet – samt få et innblikk i hverdagen han deler med kona, modellen Hailey Baldwin.

Det var i 2007 at den da bare 13 år gamle Justin Bieber ble oppdaget på Youtube for sitt musikalske talent. To år senere ble han verdensberømt med låten «Baby».

Dokumentarsamarbeidet med Youtube beskriver han som at sirkelen nå er sluttet, melder TT.

«Da jeg startet ga Youtube meg en plattform og et fellesskap der jeg kunne dele musikk, erfaringer og øyeblikk med mine fans», sier artisten selv i en uttalelse.

Videre har han lagt ut traileren til serien på Instagram-kontoen sin, til massive hjerter og likes fra fansen.