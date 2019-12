Oda (22) fra Trondheim skal lete etter kjærligheten i reality-serie

Denne vinteren skal en gruppe nordmenn lete etter kjærligheten i reality-programmet Love Island. Ti unge, single menn og kvinner flytter først inn i villaen, før nye single flytter inn etter hvert.

I villaen skal de både kjempe om å finne kjærligheten og å vinne en pengepremie på 300 000 kroner.

Hegseth med egen nettserie om homoterapi på VGTV I en egen nettserie vil VG-journalist Morten Hegseth avdekke at det også i Norge finnes miljøer som driver såkalt homoterapi og som hevder de kan hjelpe personer med å bli kvitt homoseksuelle følelser.

Blant de ti deltakerne som først flytter inn i villaen, finner vi Oda Lindsetmo. Hun er oppvokst i Aure, Klæbu og Malvik, men bor i dag i Trondheim hvor hun jobber som dørselger. Det skriver TV 2.

I en pressemelding beskriver Oda seg som en jente med masse energi, spontan og gjerne midtpunktet på fest.

- Jeg tror ikke at jeg flørter så mye, men jeg er bare veldig energisk. Som regel blir jeg venn med menn først, så ser jeg om det kan bli noe mer. Jeg tror det kan være vanskelig for menn å tolke om jeg flørter, eller om jeg bare vil ha en kompis, sier hun til kanalen.

Dette gjør tidligere trønderske reality-deltakere i dag I blant annet Paradise Hotel, Farmen og Robinsonekspedisjonen har det vært flust med trøndere oppigjennom. Men hva gjør de i dag?

- Jeg ser etter en mann som er kjekk, har en fin utstråling og er trygg på seg selv. Gjerne litt gal! fortsetter hun.

Til TV 2 sier trønderen at hun er bekymret for at det skal bli drama rundt seg.

- Helt siden ungdomsskolen har det vær drama rundt meg med jenter, selv om jeg ikke vil det. I tillegg er jo de andre ukjente mennesker for meg, og de har sikkert også sterke personligheter. Jeg er litt bekymret for at jeg skal bli ukomfortabel og at det ikke kommer helt fram hvem jeg er, sier Oda.

Podkast: Magnhild: - Alfakvinner er jo kjempegode kjærester. Vi løfter opp og tar vare på mannfolka våre - 90 prosent av guttene sier at alfadamer er flott. Så går det et par uker, så er det ikke så forfriskende lenger. Kan en alfahann egentlig få seg en alfahunn?

Love Island har premiere 5. januar og det er Morten Hegseth som er programleder.

I Norge ble Love Island sendt for første gang i 2018 på TV 3 med Tone Damli som programleder.