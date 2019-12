2019 oppsummert: Disse sakene ble mest lest i september

2019 går mot slutten, og vi i Trd.by tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her er de mest leste sakene fra Trd.by i september. Husker du noen av dem?

Tore Hongshagen Kristoffersen mistet sin mor i selvmord, og vil at det skal snakkes mer om nettopp dette og mental helse.

- Vi har fortsatt troa på Midtbyen. Trondheim blir ikke spennende for verken oss eller turister om det kun skal være senterbutikker utenfor byen, sa daglig leder for Day Birger et Mikkelsen Trondheim, Gabrielle Lind, da butikken åpnet.

Marius Clem fra Bærum var ny student i Trondheim i fjor. Han merket raskt at han trivdes i byen, men at han som BI-student ikke følte seg velkommen på Studentersamfundet.

Nå i november skrev Trd.by en ny sak etter møtene mellom Clem og Samfundet-leder Frida Jerve, der de har blitt enige om konkrete tiltak for å endre dette.

Etter litt over et døgn med billettsalg hadde Festningen solgt nærmere 6000 festivalpass til neste års festival. Hvem skal? Vi er spente på artistslippene!

Det er under et halvt år siden det dukket opp nok en ny restaurant på hjørnet i Adressabygget. I løpet av noen få år hadde både Caya og Rot Vin & Brød kastet inn håndkleet, og i mai var det Kōnā som åpnet dørene i samme lokale.

I september åpnet nok en Kōnā-restaurant i Trondheim sentrum, denne gang i Carl Johans gate lokalene der både Sabrura og Kos har vært tidligere.

Responsen etter deltakelsen på «Charterfeber» har ikke kun vært positiv for Rissa-gjengen.

Det skulle flere omganger med sykdom til før Lone Dalsberget forsto hva som feilet henne. Nå har hun startet informasjonsplattformen ADHD-jentene.

Vegetarrestauranten Hagen åpnet på nytt med nye eiere etter konkursen tidligere i år.

Fra 1. oktober kunne du slippe å dra til frisørsalongen. Fra da av kunne Silje Helen Mathisen og Marte Eriksen fra Ela Frisør heller komme hjem til deg.

Under Boligmessa på Fornebu i september ble Didrik Berg Haltvik og Camilla Cox Barfot - begge fra Trondheim - kåret til Norges hyggeligste lærling og Norges hyggeligste håndverker.