2019 oppsummert: Disse sakene ble mest lest i november

2019 går mot slutten, og vi i Trd.by tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her er de mest leste sakene fra Trd.by i november. Husker du noen av dem?

Siv Elin Sletvold har kajakk på taket og sykkelstativ på baksiden av hjemmet sitt. - Jeg har aldri kjent på en større frihetsfølelse, sier hun.

Butikken skal ifølge planen være åpningsklar våren 2020.

Huset deres tipper framover, er 11 kvadratmeter og de har ikke mulighet til å bruke badet. Mia Helene Engeskaug og Kaja Colin Bojer trives likevel.

Maibilletten hadde monopol på trøndersk russetid i over ti år, men i år ble alle arrangement avlyst. Nå tar nye arrangører over russefeiringa i Trondheim.

- Det er romantisk å bo slik og noe vi kommer til å huske på når vi blir gamle, sier Ote Breines.

- Grunnen til dette er først og fremst fordi vi har for liten plass i Thomas Angells gate. Det er så fullt at vi ikke klarer å gi et fullverdig tilbud til kundene. Dessverre er det ikke mulig å flytte på veggene der. Da blir løsningen å åpne enda ei avdeling, forklarte daglig leder og gründer i Godt Brød, Richard Müller.

Er laderen misfarget eller glovarm? – Kast den, eller bytt den ut, råder forsikringsbransjen.

Vi har tatt en titt på hva flere av Trondheims internettfenomener tjente i 2018, og hvilken formue de har.

- Enten så blir du mislykket, ensom, isolert, en trist historie, eller så er du en stor inspirasjon og unntaket, skrev Marianne Knudsen i et leserinnlegg hos oss i november.

I løpet av ei helg hadde han spilt sjakk med Magnus Carlsen, vært kirurg og forårsaket den største atomkatastrofen verden har sett.