Slik feirer Rachel og familien jul: - Storm har pynta treet i år

Vi har spurt et knippe kjente personer fra og i Trøndelag om hvordan de feirer jul.

Rachel Nordtømme er kommunikasjon- og markedsansvarlig for Festningen, og i et forhold med tidligere FMX-utøver André Villa. Sammen har de sønnen Storm som i år har stått for juletrepyntingen.

Slik svarer Rachel på våre julespørsmål:

Hva er det beste med jula?

- Det beste med jula er å videreføre tradisjoner fra min oppvekst over til mitt barn, Storm, og innføre nye, egne tradisjoner. Alt fra å pynte juletre, små gleder gjennom adventstiden, juleforestillinger, skrive brev til julenissen og selvfølgelig se forventningene og gleden boble over hos de små på julaften. Å ha tid sammen med familien, uten at det er i en hektisk hverdag, er det beste.

Hva er det verste med jula?

- Det verste er å være stappmett 24/7.

Julen er kanskje årets heftigste festsesong. Hva er ditt villeste julefest-minne?

- Det har jeg glemt...

- Hver jul samler jeg vennene mine til et årlig «Carina Dahl-julebord» Når gjengen er hjemme i Trondheim igjen, er alle klare for å slenge seg i taklampa, forklarer Carina Dahl.

Hvor og hvordan feirer du jul?

- Vi feirer annenhvert år på Steinkjer til min familie og i Vågå til André sin familie. I år skal vi til Steinkjer, men i og med at det er så lang jul reiser vi til Vågå i romjula. På Steinkjer skal vi være sammen med mamma, pappa, bestemor og søster med familie. I Vågå er vi på hytta ved Norges fineste skisenter på Lemonsjøen.

Hvordan pynter du til jul?

- Vi pynter huset og setter opp juletreet midt i desember, siden vi reiser bort i jula. Da får vi litt jul hjemme først. Mange ville nok sagt at treet har for mye pynt, men jeg liker det. Storm pynta det i år, og fikk bestemme alt. Han krevde også at vi skulle ha pynt ute, så jeg måtte gå til innkjøp av diverse utendørsbelysning.

Hva er din viktigste juletradisjon og hvorfor?

- Hele pakken. Klarer ikke trekke frem én viktig tradisjon.

Hva er den beste julegaven du har fått og gitt, og hvorfor?

- Den beste julegaven jeg både har gitt og fått er opplevelser. Billetter, reiser og lignende. I en alder av 30 år må jeg begynne å kalle meg voksen. Jeg har altfor mange ting, og derfor er det fint å få noe man kan oppleve sammen.

Hva er den verste julegaven du har fått og gitt, og hvorfor?

- Den verste julegaven jeg har fått er nok en 4-pakk med Redbull. Den verste jeg har gitt er nok gavekort på synsundersøkelse til en som mente å ikke ha behov for briller. Jeg var derimot hellig overbevist om det motsatte. Gavekortet ble aldri brukt, og hvem som hadde rett vites ikke.

Rød eller brun julebrus?

- Brun.

Ribbe, pinnekjøtt eller lutefisk?

- Ribbe.

Marsipan eller sjokolade?

- Sjokolade.

Nissene på låven eller The Julekalender?

- The Julekalender.