- Hver jul samler jeg vennene mine til et årlig «Carina Dahl-julebord»

Vi har spurt et knippe kjente personer fra og i Trøndelag om hvordan de feirer jul.

Artisten Carina Dahl liker pinnekjøtt bedre enn ribbe og synes det verste med jula er kjøpehysteriet som høytiden bringer med seg.

Slik svarer hun på våre spørsmål:

Hva er det beste du veit med jula?

- Å være sammen med venner og familie. Når man ikke har bodd i Trondheim på 14 år, er det sykt digg å komme hjem til Trondheim til jul.

Hva er det verste du veit med jula?

- Kjøpehysteriet. Det er koselig med gaver, men jeg er mer for opplevelser. Det å bruke en formue på masse ting synes jeg vi kan begynne å bli litt ferdige med. Tid er viktigere enn penger.

Julen er kanskje årets heftigste festsesong. Hva er ditt villeste julefest-minne?

- Hver jul samler jeg alle vennene mine til et årlig Carina Dahl-julebord. Da er vi mellom 50 og 70 som møtes på Søstrene Karlsen for å snakke, le og kose oss – i skikkelig Trondheimsstil. Det blir generelt ganske vilt hvert år når alle er hjemme igjen og klare for å slenge seg i taklampa.

Hvor og hvordan feirer du jul?

- Jeg er annethvert år hos mamma og pappa. Jeg liker å stå opp tidlig for å få med meg alle juleprogrammene. Deretter spiser vi alltid julefrokost før vi drar på kirkegården og tenner lys. På kvelden lager vi mat hjemme og koser oss. Jeg lever et hektisk liv ellers, så det er alltid deilig å ikke ha så mange planer på julaften.

Hvordan pynter du til jul?

- Jula er ei tid hvor jeg spiller mange konserter, og ikke er så mye hjemme. Jeg har kjøpt et par julestjerner og noen kule borddekor-trær, men det er ikke vits i å pynte så mye når jeg er mye borte og reiser hjem til jul.

Hva er din viktigste juletradisjon og hvorfor?

- Å være med familien er det viktigste. Dert er vanskelig å se for seg å feire jul uten dem. Hvis jeg stifter egen familie, hadde det vært vanskelig å skulle feire med en eventuell partners.

Hva er den beste og verste julegaven du har fått og hvorfor?

- Jeg fikk en gang en hårfarge fra en av mine beste venninner. Det var skikkelig rart, fordi hun visste at jeg ikke farget håret hjemme. I tillegg hadde jeg kjøpt noe fint til henne. Etter noen uker spurte hun meg om jeg likte gaven og da viste det seg at hun bare hadde pakka inn i en hårfargeboks. Jeg fikk egentlig et kjempefint undertøyssett. Den beste gaven jeg har fått er en reise.

Hva er den beste og verste julegaven du har gitt og hvorfor?

- Den beste julegaven jeg har gitt må være en reise til New York. Selv føler jeg at jeg gir gaver som passer til vedkommende, så den verste er vanskelig å svare på.

Rød eller brun julebrus?

- Brun. Dahls, vet du.

Ribbe, pinnekjøtt eller lutefisk?

- Pinnekjøtt.

Marsipan eller sjokolade?

- Sjokolade.

Nissene på låven eller The Julekalender?

- The Julekalender. Søsteren min hadde hangup på filmen året rundt en periode. Haha!