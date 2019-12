Gitte og Robert ser en økende trend i Trondheim: - Vi har mye høyere omsetning nå enn i fjor

For to år siden åpnet Randi Bakken og Robert Leite bruktbutikken Transit i Innherredsveien. De så raskt at lokalene ble for små, og i september 2018 flyttet de inn i 800 kvadratmeter store lokaler i Kjøpmannsgata.

- Det er minst fire nye kunder innom daglig som spør hvor lenge vi har holdt til her, sier Gitte Harang, som er Roberts samboer og også inne i drifta av butikken.

Trd.by vil trekke fram butikker som kun finnes i Trondheim. Tips oss på trd.by@adresseavisen.no dersom du vet av noen vi bør snakke med.

Økt fokus

Hun forteller at de gjerne skulle hatt flere kunder, men at omsetningen er høyere i desember i år enn i fjor. Noe av årsaken tror hun er at det stadig blir mer populært å kjøpe brukte julegaver.

- Vi ser absolutt et økt fokus på det. Det hjalp nok veldig at det nylig kom fram i nyhetene at rundt halvparten av nordmenn kunne ha tenkt seg å få brukte gaver til jul, sier Gitte, og legger til at flere har handlet brukte julegaver hos Transit i år enn i fjor.

Hva kjøper folk i julegave?

- Mye forskjellig. Her om dagen var det en dame innom som kjøpte en globus til sønnen sin. Han hadde vært innom tidligere og sett seg den ut.

Selv kjøpte Gitte kun brukte julegaver i fjor.

- Alle ble veldig glade, så det var morsomt. Man kan finne mange, fine ting som er brukt.

Unge og studenter

I tillegg til privatkunder, selger og leverer Transit også møbler til restauranter og puber.

- For ei tid tilbake henta vi 42 stoler på Olavs Pub. En måned etterpå ble de solgt til Rosendal Teater. Det ble en kort reise for stolene, sier Robert og ler.

Ukas trondheimsbutikk: Kristian driver butikk i Midtbyen: - Folk handler på en annen måte nå enn tidligere Om sommeren står døra til Kristian Elvedals butikk alltid åpen. - Vi er opplysningskontor for dem som skal til tannlegen og hotellet sitt, men det er bare koselig, sier 40-åringen.

Utover det er kundene på Transit er i alle aldere, ifølge Gitte.

- Mange er på skattejakt fordi de samler på ting. Når det gjelder møbler, er det flest studenter og unge i en etableringsfase som kjøper dem. Det virker som om unge folk heller vil handle brukt enn på Ikea. De er opptatt av at tingene skal ha en historie, og være noe som ikke alle andre har. I tillegg er de opptatt av miljøet, sier hun.

Interessen for brukte møbler og gjenstander kom da de åpnet butikken for Gitte og Robert.

- Jeg hadde ikke peiling før, men nå begynner det å bli ganske morsomt. Siden vi åpna butikken har vi vel bytta ut alle møblene hjemme hos oss, sier Robert og ler.

Kan ikke ta imot alt

Varene i butikken finner de forskjellige plasser. Av og til kommer folk innom, andre ganger ringer de og møbler og gjenstander hentes.

- Noen ganger krabber vi også nedi containere for å finne skatter, forklarer Robert og Gitte.

Mindre gøy er det når folk dumper sofaer og andre møbler utenfor døra.

- Mange skjønner ikke at vi kan ta imot alt. De synes vi bør være takknemlige for det vi får, og det er vi virkelig også, men vi har ikke plass eller kapasitet til å ta imot alt, forklarer Robert.

Gitte peker på at folk har for god råda, og at «bruk og kast»-mentaliteten fremdeles er stor. Derfor har hun og Robert også som mål å åpne møbelverksted i kjelleren.

- Vi har lyst til å være et hus hvor kundene også kan komme å reparere sine gamle møbler. Vi har allerede lampereparasjon, men med en møbelsnekker på laget kan vi også tilby møbelreparasjon. Målet på sikt er å få sløydpulter nede i kjelleren, sier hun og smiler.