2019 oppsummert: Disse sakene ble mest lest i januar

2019 går mot slutten, og vi i Trd.by tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her er de mest leste sakene fra Trd.by i januar. Husker du noen av dem?

Det ble en tung start på året for flere butikker i sentrum i år. Opphørssalg-plakatene dukket opp i vinduene hos både Røst og Småting i Olav Tryggvasons gate tidlig i januar.

- Vi har ikke klart å få lønnsomhet i de to butikkene, og når vi nå ser sviktende omsetning må vi rett og slett ta grep, sa daglig leder for butikkonseptet Ting, Odd Gurvin, til Trd.by den gang.

I slutten av september ble det derimot klart at moderbutikken Ting utvidet med 120 kvadratmeter, og med det innlemmet også de tomme lokalene der Røst lå.

Du finner dem bak baren eller i døra på puber, restauranter og utesteder. Men hvem er de? I januar snakket vi med Stig Ove Sæther hos Aisuma - som kunne fortelle om litt av hvert.

Etter over 30 år forsvant det velkjente bygget på Valentinlyst.

- Det er litt vemodig. Det er en familiebedrift, og vi har vært med hele tida. Men det er nok moren vår som synes det er verst. Vi yngre gleder oss, forklarte Marte Ibsen til Trd.by da bygget ble revet.

Det var ikke bare Røst og Småting som takket for seg i januar. Det gjorde også Reinskou Barnas Outlet. Til tross for store europeiske merkevarer til reduserte priser, så driveren seg nødt til å stenge butikken.

I vår serie kalt #mystory snakket vi med trondheimsjenta Sandra Jokic i januar. Hun hadde på det tidspunktet over 100 000 følgere, og kunne blant annet fortelle:

- Det veldig mange utenlandske friere der ute og menn som sender video av hvor sterke de er.

I Trondheim savnet Raymond Berge et sted hvor man kunne høre på rock, helst fra 80-tallet, og samtidig kunne prate med hverandre. I stedet for å vente på at noen andre skulle starte et slikt utested, gjorde han det selv.

L'Occitane i Nordre gate måtte også stenge, som den fjerde butikken i Midtbyen i årets første måned.

I januar var det like før Ut-Awards-kåringen her i Adresseavisen og Trd.by, og bokser og modell Anders Eggan var nominert i kategorien «Årets veiviser».

Da Kathrine Vigdel (34) ble utbrent for sju år siden, følte hun seg som verdens mest mislykka person. Nå har hun lært å ta livet mer med ro, og det vil hun dele med andre.

Mange bruker turgåing som alibi for at de trener. Men hvor stor effekt har det?