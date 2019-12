2019 oppsummert: Disse sakene ble mest lest i februar

2019 går mot slutten, og vi i Trd.by tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Det var en dag her jeg gikk inn på en event - der hvor jeg selv hadde trykket «interessert» for å se om noen jeg kjente skulle på denne eventen. Jeg la merke til at kun 25 stk hadde trykket skal. 369 stk var interesserte i eventen. 17 hadde ennå ikke svart.

...og jeg begynte å le litt av dette. For hva betyr det egentlig, at så mange mennesker trykker «kanskje» eller «interessert» på en event på Facebook?

Dette spurte Mathilde Skarsem Thrana i februar, og det var åpenbart mange som kunne kjenne seg igjen. Denne var mest lest denne måneden!

Une Cecilie Oksvold har hatt angst siden hun var seks år. Da hun var 24 år gammel, gikk hun på en skikkelig smell. Da gjorde hun helomvending på livet sitt.

Det var stor interesse for hvilke trøndere som skulle være med i årets sesong av «Ex on the Beach».

- Jeg gruer meg til å se hvordan folk reagerer, sa Therese Pedersen til Trd.by den gang.

Det har hun trolig fått svar på nå?

I artikkelserien #mystory snakket vi med Elise Dalby, som i skrivende stund har rundt 37 000 følgere på Instagram. Der fortalte hun blant annet om baksiden ved det å ha så mange følgere:

- Bakdelen ved å være en offentlig person må være alle de slibrige tilbudene som kommer. Det er alt fra tilbud om å være med i pornofilmer, til utenlandsreiser med forretningsmenn og kjendiser, i bytte mot store pengesummer og opplevelser.

I 2017 måtte Thomas Andersen (35) fra Flatåsen operere bort tykktarmen og starte med stomipose. Han innså at det ikke fantes noen alternativer til trekket på posen. Da lagde han det like gjerne selv.

I serien vår #minstil snakket vi med Hanna Helsø, der hun forteller hva hun aldri ville ha gått med, og avslører de rareste skoene hun eier.

I et leserinnlegg skrev Lisa Maria Jensen om det store behovet for besøksvenner.

- Det er et stort behov. Noen få timer kan utgjøre så mye for noen, skrev hun i innlegget publisert hos Trd.by i februar.

Et annet leserinnlegg som fenget leserne i februar var Mathilde Skarsem Thranas betraktninger om ekteskapet.

- Da jeg signerte de papirene, tok på meg en hvit kjole og feiret kjærligheten med mine nærmeste var det ikke fordi jeg syntes det var gøy å bruke 150 000 kroner på en eneste dag, sminke meg, spise kake og danse. Det var gøy det også, tro meg, men det var ikke derfor jeg valgte å gjøre det, skrev Mathilde i innlegget.

Her kan du bryne deg på 10 spørsmål om alt fra vikeplikt, kjørefelt og skilt. Spørsmålene er hentet fra spørsmålsdatabasen til Vegvesenet. Disse spørsmålene danner grunnlag for teoriprøven til førerkortklasse B - oftest bare kalt «billappen».

Er du en av dem som lar laderne bli værende i stikkontakten etter bruk, eller drar du dem pliktoppfyllende ut samme øyeblikk som telefonen er fulladet?