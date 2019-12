I fem år ble Emma (24) stemplet som lat og sløv. Så gikk hun til legen

– Det er ganske spesielt å merke at noe er galt med kroppen din, mens alle andre sier at du ikke er syk, sier Emma Marita Osmundsen.

Marerittet begynte i 2010. Som 15-åring fikk hun kyssesyka, men klarte aldri å bli skikkelig frisk. Osmundsen hadde ikke overskudd til å gjøre noe som helst. Venner og bekjente ba henne skjerpe seg. De mente hun var lat, men Osmundsen visste at noe ikke stemte.

Hun prøvde å fullføre skolen, men falt fra igjen og igjen. Osmundsen kunne slite med å puste, bare å få i seg mat var til tider en prøvelse.

– Til slutt var det mormor som kom over ME på internett og kjente igjen symptomene. Så dro vi til legen som påviste at jeg hadde sykdommen, da hadde jeg vært sliten i fem år, forteller Osmundsen.

Snap gir energi

Hovedsymptomer for ME er kronisk og langvarig utmattelse. Sykdommen kan ramme i ulik grad og årsaken er ikke kjent. Da Osmundsen fikk påvist ME, visste hun ikke hva det var. Hun søkte både råd og svar hos andre ME-syke, men følte seg mer nedbrutt enn opplyst.

– Det var utrolig mye negativitet i Facebook- og Snapchat-gruppene jeg var en del av. Fryktelige historier om hvor vondt folk hadde det, og jeg følte at dette bare gjorde meg sykere. Derfor ville jeg snu det hele til noe positivt, forteller 24-åringen.

Symptomer på ME Kilde: helsenorge.no Symptom fra ulike sykdommer som kreft, tarmsykdommer og muskel- og skjelettsykdommer

Opplevelse av å være trøtt, sliten og mangle energi

Tar lang tid å gjenvinne krefter etter fysisk eller psykisk anstrengelse.

Trettheten går ikke over ved søvn eller hvile

Noen har også nedsatt hukommelse og konsentrasjonsvansker

Skilles mellom akutt fatigue og kronisk fatigue

For halvannet år siden startet hun derfor opp sin egen Snapchat-konto. Her ønsker hun å vise andre hvordan det er å leve med sykdommen, hva ME er, hva som kan være til hjelp og hvordan man kommer gjennom dagene.

De som følger henne er alt fra personer som selv har sykdommen, pårørende eller folk som bare er nysgjerrige.

– Jeg føler at Snapchat-kontoen min gir meg energi. Du mister hele livet ditt med ME, fordi du er så sliten at du ikke kan jobbe eller gå på skole. Noe av skyldfølelsen slipper taket dersom du kan bidra på en annen måte, sier Osmundsen.

Positiv effekt

Terje Johannessen er professor i allmennmedisin og ansvarlig redaktør i Norsk Helseinformatikk. Han har tidligere henvist til studier som viser at bruk av sosiale medier kan slå ut både negativt og positivt. Han er derimot ikke i tvil om at Snapchat-kontoen til Osmundsen kan ha positiv effekt.

– Det å finne personer som har de samme problemene som man selv sliter med, er en stor lettelse for mange. Da snakker du med folk som vet hvordan du har det og erfaringer kan deles med likesinnede. Slike nettverk har jeg stor tro på, uansett om det gjelder fysiske eller psykiske plager, sier Johannessen.

Samtidig understreker professoren at det er viktig å være oppmerksom på hva man ønsker å dele i slike nettverk. Å sitte bak en skjerm kan være med på å skape en avstand som fører til at personer deler ting man ellers ikke ville snakket om. Medlemmene av slike grupper er ikke nødvendigvis kvalifisert helsepersonell, derfor følger det også et stort ansvar dersom man leder slike nettverk.

– Som blogger eller influenser må man passe på at man ikke sprer desinformasjon eller falske nyheter. Det hviler et stort ansvar på de som er i en slik posisjon, at man holder seg til fakta og ikke viser til alternative behandlinger hvor det finnes gode medisinske behandlinger, sier Johannessen.

Små, men viktige øyeblikk

Når sykdommen er på sitt verste, forteller Osmundsen at det føles som kroppen går gjennom en influensa, hangover og nylig har løpt tre maraton. Disse dagene forteller hun også om på Snapchat-kontoen sin, men 24-åringen prøver alltid å se lyset i de mørke periodene.

– I dag er jeg mye mer takknemlig for de små øyeblikkene enn jeg var før. Det kan være de dagene jeg klarer å lage mat, spise, eller bare puste normalt. Dette er små seire som er viktige å vise fram, sier hun.

Gjennom Snapchat-kontoen arrangerer hun temadager, ber folk komme med spørsmål, innspill og fortelle sine historier. Slik at alle kan hjelpe hverandre til å komme gjennom hverdagen med ME.

– Dersom folk ser at jeg klarer å komme tilbake etter en skikkelig krasj, så håper jeg at det kan være til hjelp for de som sliter med det samme, sier hun.