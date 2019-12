Ingrid driver for seg selv i Midtbyen: - Viktig å være mer enn bare en butikk

Ingrid, som opprinnelig er fra Smøla, er egentlig utdannet lærer. I 2015 sa hun opp jobben og åpnet egen butikk i Jomfrugata.

- Da gutten min var baby, kom jeg over ei kul, retro babybukse i et magasin. Jeg hadde aldri sydd før, men hadde skikkelig lyst til å lage en sånn. Jeg kjøpte både symaskin og stoff like etterpå, og har sydd nesten hver dag siden. Det var litt tilfeldig, sier Ingrid.

Flere henger seg på

Hun hadde lenge hatt en drøm om å åpne egen butikk, og da syinteressen kom - kom også ideen om en sybutikk. Nå er det rundt fire og et halvt år siden Klar, ferdig - sy! åpnet opp i Midtbyen.

Sy- og redesign-trenden hadde allerede starta i 2015, ifølge Ingrid, men hun ser at stadig flere henger seg på.

- For noen år siden var det en større «kjøp og kast»-mentalitet enn i dag. Mange har lyst til å lære seg å sy - både kvinner, menn og ungdom. Kundegruppa har helt klart utvidet seg, sier Ingrid, som mener at miljøvern er en avgjørende faktor her.

- Stadig flere kommer innom med spørsmål om hvordan de kan reparere og forlenge klær. De er opptatt av å vite hvor stoffene kommer fra og at de er av god kvalitet. Jeg er selv opptatt av miljøvern og dyrevelferd, legger hun til.

Ingrid oppfordrer flere til å gi brukte gaver nå i juletida.

- Det er helt innafor, og den som mottar synes som regel det er veldig fint, sier hun og smiler.

Fremmede hilser

Regnskapstallene fra Proff viser at Klar, ferdig - sy! AS omsatte for 4,5 millioner kroner i 2018. Resultatet før skatt viser et overskudd på 348 000 kroner.

I 2019 er butikken utmerket som gasellebedrift i Dagens Næringsliv. For å få status som det, må en bedrift minst ha doblet omsetningen på fire år, og tjene penger. I år er det totalt 3484 selskaper som tilfredsstiller kravene - deriblant Klar, ferdig - sy!

- Det er mange butikker som sliter i Midtbyen, og da er det veldig stas at det går såpass bra med oss. Jeg tror det er viktig å ikke bare være en butikk, men noe mer. Vi arrangerer kurs og treff, har skapt vårt eget nettverk og er aktiv på sosiale medier. Mange følger oss for eksempel på Snapchat, sier Ingrid.

Det har ført til flere hendelser hvor fremmede har hilst på henne på butikken.

- Da vrir jeg hjernen for å finne ut hvor jeg har dem fra, men kommer som regel fram til at de har sett meg på Snapchat. Mange føler at de kjenner oss og vi blir også kjent med dem. Det tror jeg er viktig, sier Ingrid, og legger til at andre suksessfaktorer er å tilby kundene kompetanse, kvalitet og en trygghet.