Lyst til å hjelpe andre i jula? Slik kan du bidra i Trondheim

Forrige søndag ble det levert 2711 julegaver på Comfort Hotel i forbindelse med «God jul, lille venn». I tida fram mot jul blir gavene levert til barn i Trondheim som ellers ikke får så mange.

Fikk du ikke deltatt i julegaveaksjonen, men har fremdeles lyst til å bidra?

Det er ikke alltid like lett å finne ut av hvor du skal henvende deg når du gjerne vil strekke ut ei hånd. Vi har derfor laget ei liste over hvordan du kan bidra med tid, gaver og kanskje også som frivillig i jula:

Del julaften med andre

Saupstad Frivilligsentral arrangerer hvert år julaften for enslige som ønsker å feire jul i fellesskap med andre.

- Vi har nok frivillige i år, men det er fremdeles ledig plass dersom noen vil være med å feire jul sammen med andre, sier daglig leder i Trondheim Røde Kors, Marita Hoel Fossen.

Inviter på julemiddag

Det er mange som gruer seg til jula på grunn av dårlig økonomi. På Finn er det flust av annonser hvor folk ber om hjelp når julereklamene begynner å rulle over skjermen og kjøpepresset slår inn. Noen inviterer også ukjente på julemiddag hjemme hos seg.

Kanskje du kan gjøre noe lignende? Det skal ikke mer til enn å dekke på til et par ekstra for at noen får ei fin julefeiring.

Gi til ungdommene

Fellesverket, som er et aktivitetshus for ungdom mellom 15 og 25 år, har åpent i Fjordgata både lillejulaften og dagen før nyttårsaften. Her kan ungdommene henge, spille og få gratis mat - for å nevne noe.

- Her er alle velkommen til å hjelpe til. Det er bare å ta kontakt, sier daglig leder i Trondheim Røde Kors, Marita Hoel Fossen.

Tørrvarer og julegaver tas også imot med stor takk.

- Vi får som regel mange gaver til barn, men færre til ungdommer, forklarer Hoel Fossen.

Gi et måltid

1. november startet Kirkens Bymisjon juleaksjonen «Gled en som gruer seg til jul», hvor du kan donere en valgfri sum til varme måltider til de som trenger det.

- Et måltid hos oss er ikke bare næringsrik mat. Bordfellesskapene på våre tiltak og virksomheter virker som et smertestillende middel for mange. Vi ser at samtalene og kontakten som oppstår rundt et måltid kan bistå mennesker som har et tøft liv, til å finne håp og ta nye veivalg, skriver Kirkens Bymisjon.

Bli natteravn

I disse juletider er det mye fest og fyll i Midtbyen. Målet til Kirkens Bymisjons natteravner er å redusere vold, rus og skadeverk, samt gi ungdom et trygt og godt utemiljø.

Kanskje kan du melde deg som natteravn for Kirkens Bymisjon i Midtbyen og gjøre en forskjell?

Bli tidgiver

Har du tid til overs og vil bruke den på noen som trenger det? Hos Blåkors kan man bli såkalt tidgiver. Noen bruker to timer i uka - andre mer og mindre.

- Det være alt fra å gå turer sammen, lære bort yoga, bli med på kafé, hjelpe til med jobbsøknad, lære bort dataferdigheter, bidra med næringslivskunnskap, hjelpe til å servere mat, spille dataspill – for å nevne noe, skriver Blåkors.

Stå grytevakt

Julegryta er Frelsesarmeens innsamlingsaksjon i desember. Grytene kan du finne på City Lade, Tiller Torget, Ikea og på Torvet. Kanskje kunne du tenke deg å stå ved en av grytene å takke for gavene som blir gitt? Eventuelt gi til grytene selv.

På egne nettsider skriver Frelsesarmeen at de har hatt grytevakter i Norge siden 1901.

Gi en julegave med mening

En julegave med mening er fint å få både for dem som mottar og for andre. Røde Kors oppfordrer derfor til å gi bort julegaver som gleder samtidig som du hjelper en god sak.

Blant annet Unicef, Blå Kors, Regnskogfondet og Plan International Norge tilbyr også gaver med mening.

Har vi glemt noen som frivillige aktiviteter i jula som bør være med? Send oss en e-post på trd.by@adresseavisen.no!