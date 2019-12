Slik takler du nettmobbing

Eller er du kanskje en som mobber andre over nett selv? Da kan følgende være kjekt å vite.

Nettvett.no har samlet sammen nyttige tips fra Medietilsynet og Slettmeg.no for alle som er nødt til å takle nettmobbing.

Få kunnskap

Det er lettere å unngå mobbing n¨r du vet hva det faktisk er. Nettmobbing handler om å bli holdt utenfor, kalle opp andre, true, trakassere og krenke.

Spredning

At mange kan se det som legges ut på nett, er ekstra vanskelig for den som blir mobbet. Når noe legges eller deles på nett, skal man dtenke at det aldri kan tas tilbake. Er det først på nett, spres det gjerne fort.

Kritisk sans

Tenk kritisk! Ville du ha sagt det samme ansikt til ansikt til vedkommende? Da er det innafor - stå for det du legger ut.

Fører til utrygghet

Mobbing fører til utrygghet, og mange får problemer med å stole på andre etter at de har blitt utsatt for nettopp dette. Konsekvensen av mobbing kan være svært alvorlig.

Ta vare på bevis

Blir du trakassert, uthengt, ekskludert eller liknende på nett? Screenshot og ta vare på bevisene. Vis dem til noen du stoler på eller politiet.

«Bare delte»

Ikke post «morsomme» ting som andre har delt uten å tenke deg om. Videresender eller kommenterer du er du med på mobbingen.

Det er ulovlig

Det er ulovlig å true eller å trakassere andre på nett eller i annen form. Skjer det, bør det meldes ifra til politiet.

Ikke svar

Opplever du at noen oppfører seg dårlig mot deg på nett? Ikke svar, blokker og rapporter.

Vær en venn

Mobbing på nett skjer ofte i lukkede grupper bak ryggen til den som mobbes. Det samme gjelder ved utfrysning. Ser du noen som har det vondt rundt deg? Vær til hjelp og vær en venn.

Dårlig jobbsøknad

Den dårligste jobbsøknaden du kan ha, er kanskje dårlig oppførsel på nett. Et Google-søk fra en potensiell arbeidsgiver kan være nok til å få opp alt du har delt og skrevet på nettet. Ingen vil ansette en mobber.