Taylor Swift slipper julelåt hun skrev sist søndag: – Ville vært rart å vente ett år

Filmklippene viser blant annet lille Taylor som åpner en pakke med en barnegitar, titter i julestrømpen sin – og stabber rundt midt blant mange små grantrær.

I låten synger om hvordan hun «har en juletrefarm i hjertet».

– Jeg vokste faktisk opp på en juletreplantasje, skriver Taylor Swift på Instagram.

Familiens gård het Pine Ridge Farm og ligger i staten Pennsylvania. Nå deler hun disse barndomsfilmene, der også moren, faren, broren – og familiens hunder er å se, med sine millioner av fans.

Billboard har fått opplyst at hun angivelig skrev låten så sent som søndag 1. desember. Til fansen sier hun at det «ville vært rart å vente et år for å sende den ut». Det gjorde hun torsdag kveld.

Samtidig er det klart at en ny Netflix-bestilt dokumentar om Taylor Swift, kalt «Miss Americana», ikke bare vil få verdenspremiere under festivalen i Sundance på nyåret – den skal åpne hele filmfesten 23. januar.

Der vil hun dele enda mer av privatlivet, siden filmskaperne lover «et rått og følelsesmessig avslørende blikk på en av de mest ikoniske artistene i vår tid».

Publikum loves også å få følge Taylor Swift på nært hold i en viktig omstillingstid i livet hennes, «der hun lærer å omfavne sin rolle, ikke bare som låtskriver og utøver, men som en kvinne som lærer å bruke sin stemmes fulle kraft».

Variety skriver at alle hennes gamle sanger er blitt klarert for å kunne brukes i filmen, etter opphavsrettsstriden som har versert mellom Swift og hennes gamle plateselskap.