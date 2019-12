Russepresident Magnus (18): - Forventer at lærere og politi innser at kua har vært kalv

Nå er det bare fem måneder til russetida er i gang for fullt. Russepresidentene ved skolene i Trondheim er valgt, og Magnus står i front for russen ved Tiller videregående skole. Her kan du bli litt bedre kjent med han.

Linje: Påbygg

Spiser helst: Alt med næring i

Drikker helst: Tropisk juice

Ser helst på: Farmen

Tre norske kjendiser jeg vil feste med: Truls Svendsen, Petter Northug og Kristian Valen

Aldri sett: Svenske Hollywoodfruer

Guilty pleasure: Countrymusikk

Hvorfor ville du være russepresident?

- Jeg ville være president for å skape et bedre samhold og inkludering av alle linjer på skolen.

Hvilke egenskaper har du som gjør deg til en god russepresident?

- Mine egenskaper er at jeg er en god lytter og en øyemagnet når jeg har ordet. Jeg har god oversikt på diverse ting som blir gjort og mål for framtiden. I tillegg er jeg en festløve selv, så jeg gleder meg sykt til russetiden!

Hva gleder/gruer du deg mest til i russetida?

- Jeg gleder meg mest til å være med kompiser og bekjente for å ha det kjempe fett! Drikke masse og bare nyte de 17 dagene. Gruer meg mest til fyllesyken.

Hvilke forventninger har du til russetida?

- At det er mange som faktisk er russ og holder ut 17 dager. Forventer også at lærere og politi innser at kua har vært kalv, og ikke setter så strenge regler når det gjelder russen.

Hvordan forbereder du deg til russetida?

- Bli kjent med mange på fest og ellers slik at jeg kan være med mange i russetida og ha det gøy! Ellers er det bare å grue seg til 17 dager med ren fyll.

Hva er viktig for deg som russepresident?

- Inkludere andre og vise at jeg er en person som man kan komme og snakke til om man har spørsmål. Spørsmålene kan være om alt fra russetid til familieproblemer. Jeg kan hjelpe de som trenger, og setter meg gjerne ned og slår av en prat. Andre ting som er viktig for meg er at medelevene har respekt for meg og mine valg. I tillegg setter jeg samhold som et viktig topppunkt. Det er viktig at alle skal føle seg trygge og ikke være redde for og komme på skolen eller hva det skal gjelde.

Hva skjer før russetida?

- Før den tid er det en del fester og slippfester på forskjellige grupper - blant annet for min gruppe. Russen skal også til Åre snart- Det gleder jeg meg sykt masse til og det tror jeg andre også gjør! I tillegg er det Landstreff Stavanger som jeg skal på, og helt sikkert mye annet som skjer i mellomtida.

Hvordan tror du det blir å ha ansvar for x antall russ?

- Jeg tror jeg skal håndtere det ganske bra så lenge medelever respekterer meg og hører på meg. Det kan fort bli litt kaos, men det skal jeg klare og ordne opp.

Hvilke russeknuter skal du ta?

- Jeg har ikke helt satt meg inn i knutene enda, men det skal ikke være umulig at det blir de drøyeste kan jeg se for meg. Ihvertfall om det er promillen det skal stå på.

Hva skal du gjøre når russetida er over og du er ferdig på skolen?

- Da går jeg ut som lærling og skal være lærling i to år. Etter det skal jeg skaffe meg et fagbrev og muligens gå mer skole.