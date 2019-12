Kristian driver butikk i Midtbyen: - Folk handler på en annen måte nå enn tidligere

For syv år siden etablerte han interiørbutikken Keiserens nye trær - først som nettbutikk med base på Møllenberg. I mars 2018 flyttet han inn i lokaler på Bakklandet.

- Å drive butikk i Midtbyen er tøft. Alle bransjer og yrker er i endring, og man er færre på jobb nå enn før. Før i tida kunne det være ti ansatte på jobb i en butikk samtidig - nå er det nesten ingen, forklarer Kristian, som selv står i butikken hver dag og har to deltidsansatte.

Forvirra turister

Regnskapstallene fra Proff viser at Keiserens Nye Trær omsatte for i overkant av 2,9 millioner kroner i 2018. Resultatet før skatt viser et overskudd på 45 000 kroner.

- Å flytte butikken til Bakklandet har gått bedre enn vi turte å budsjettere på forhånd. På Bakklandet er det svingninger i kundegrunnlaget. Det er rolig fra januar til mai, mens sommeren og jula er viktige sesonger for oss. Flere og flere oppdager oss, og vi merker ei fin økning fra jula i fjor til i år, sier Kristian.

Turistene bringer ikke bare penger inn i kassa. De bidrar også til noen gode historier for Kristians butikk som ligger på Nedre Bakklandet rett overfor gata for Dromedar Kaffebar.

- I og med at vi ligger i turist-lysløypa får vi mange morsomme spørsmål. Turistene er veldig bestemt på hva de vil ha og hva de skal kjøpe, men vi har jo ikke noe av det, sier Kristian og ler.

Han har for eksempel hatt italienere på besøk som har rein på lista over ting de skal spise - noe som ikke er bare bare å få taki i juli.

- De snakket ikke engelsk, og jeg kan ikke italiensk. Oppi det hele var ei venninne innom butikken da de kom, og hun kakla på spansk til dem, fortsetter Kristian.

Fargerik stil

Å være et slags opplysningskontor plager imidlertid ikke Kristian. De som vil ha rein sender han til Baklandet Skydsstation lengre ned i gata og lista over når cruisebåtene ankommer Trondheim, er printa ut.

- Vi er også opplysningskontor for dem som skal til tannlegen og hotellet sitt, men det er bare koselig, fortsetter han og smiler.

Interessen for interiør fikk Kristian da han var med på å sette opp en butikk på Byhaven da senteret skulle åpne. Etter å ha jobbet på Adelsten i flere år, fant han ut at det var morsommere å jobbe med ting enn med klær. Interessen har han også på hjemmebane.

- Jeg og samboeren min, Lars, har en sammensatt stil. Vi er glad i gamle ting og farger, og blander sammen det vi liker på en bevisst måte, sier han.

Kristian forklarer at de er opptatt av å bygge et hjem, og ikke «Instagram-interiør».

Bransje i endring

I løpet av de syv årene han har drevet for seg selv, har bransjen ifølge Kristian forandret seg enormt mye.

- Folk handler på en annen måte nå, og er mye mer bevisst på hva de skal ha. Da vi startet, tror jeg mange hadde nettshopping som hobby. Etterhvert ble husene fylt opp, og rundt 2015 endret mange handlevanene sine, forklarer han.

I dag er omsetningen hos butikken på Bakklandet større enn på nettbutikken. Kristian tror noe av årsaken er at folk gjerne vil ha en opplevelse.

Når det gjelder det å drive butikk i Trondheim, er han opptatt av at vi får den byen vi bruker.

- Mange peker på at det er tomme lokaler, men det er enda flere butikker. Det skjer stadig noe positivt i Midtbyen, og vi kan ikke klage over at butikker forsvinner hvis vi ikke bruker dem, mener han.

Til tross for at arbeidet og omsetningen er sesongbasert, og at det noen ganger er tøffe tider, angrer han ikke.

- Jeg er bare glad for at jeg turte å følge drømmen.