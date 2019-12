Se Trd.by-lesernes fineste vinterbilder

Vi i Trd.by synes det er veldig trivelig når dere lesere tagger oss på Instagram, enten det er fine bilder av byen vår eller noe ekstra kult dere har gjort! Her har vi plukket ut et lite knippe blant de nyligste vinterbildene som dukker opp blant de over 43 000 som har emneknaggen #trdby.

Uten tvil fint å utforske i Trondheim på denne tiden av året

Der det er hjerterom, er det husrom

En forfriskende tur ned Nidelva?

Hvite trær så langt øyet kan se

Snø er også morsomt for de firbeinte!

Byens fine julegater

Vintermagi!

La oss få en hvit jul, eller hva?

NTNU i vinterdrakt

Noen er kledd for jul!

Også de kongelige har funnet fram julepynten

Julegavehandel i Midtbyen er ikke så aller verst når det ser sånn ut

Vinter-Trondheim sett fra oven!