Kristian fant logoen og vinner julebrus. Se hvor logoen var gjemt

Hver uke frem mot jul gjemmer vi Trd.by-logoen en eller annen plass i Trondheim. Nye hint slippes hver dag - helt til noen finner logoen.

Denne uka fant Magnus Henning og broren Kristian Henning logoen allerede mandag kveld. På det tidspunktet var dette og dette hintene de hadde fått.

I en mail til Trd.by skriver brødreparet at Magnus hadde en følelse av at logoen var gjemt på Solsiden. Kristians magefølelse var såpass god at de fant logoen allerede etter fem minutter.

Kristian og Magnus vinner dermed en kasse julebrus!

Her kan du se hvor videoen var gjemt:

Følg med på søndag! Da gjemmer vi en ny logo og slipper nye hint den kommende uka.

God førjulstid fra oss i Trd.by!