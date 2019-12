Ida (19) fra Trøndelag var nær ved å trekke seg fra realityserie. Nå er hun i finalen

Siden slutten av oktober har seerne kunne følge Ida (19) og Sandra (21) - begge fra Trøndelag - på TV2 Sumo i realityserien Glow Up. Gjennom 18 episoder har de deltatt i jakten om å bli Norges neste makeup-stjerne.

Hver uke har deltakerne sminket, enten seg selv eller modeller, i ulike looker innenfor forskjellige temaer. Åtte deltakere startet ferden sammen, men en etter en har blitt slått ut av konkurransen. Torsdag sendes finalen av Glow Up, og da står det mellom Ida, Sandra og Karolina Griciute fra Ålesund.

Ville trekke seg

Ida fra Røros begynte med kreativ sminke for to-tre år siden. Hun hadde aldri trodd at hun skulle stå i en finale før konkurransen begynte.

- Det var skikkelig uventet. Det har vært utfordringer hver eneste uke, forklarer Ida, som under «makeupbyidda» deler sminkelooksene sine på Instagram.

Looken hun er mest fornøyd med har seerne enda ikke fått se.

- Jeg kan si at den kommer i finalen - da dro jeg på, sier Ida og ler.

Ifølge henne kan seerne forvente seg både tårer, stress, latter og alt imellom der i finalen. Reisen til finalen har heller ikke vært helt følelsesløs. I episode 13 var Nikkie De Jager, kanskje mest kjent som «nikkietutorials» på Instagram med 12,7 millioner følgere, gjestedommer. Her ga hun deltakerne både gode og dårlige tilbakemeldinger. Etter konkurransen var Ida nær ved å trekke seg fra hele Glow Up.

- Jeg følte ikke at det gikk så veldig bra. Produksjonen klarte å overtale meg til å være med i en konkurranse til, og den vant jeg, så jeg er glad for at jeg ikke gjorde det, sier hun og ler.

En presset hverdag

Ifølge Ida var det en stressende konkurranse å delta i.

- Det var en veldig rar situasjon og mye presset stemning. Vi rakk aldri å roe oss ned etter en konkurranse, fordi det var en ny konkurranse dagen etterpå. Hver dag måtte vi pakke kofferten og vi visste aldri når vi eventuelt måtte dra hjem, sier 19-åringen.

Sandra på sin side var aldri nær ved å trekke seg, men forteller om det samme presset som Ida.

- Det var stressende at vi aldri visste hva som skulle skje. Det var en tøff konkurranse, men samtidig prøvde jeg å gjøre mitt beste hele tiden, sier Sandra, som bor i Trondheim.

Hittil har seerne av Glow Up kunne se Sandra vinne hele seks konkurranser. I likhet med Ida kan hun fortelle at seerne kan forvente seg en spennende finale førstkommende torsdag.

- I starten av konkurransen var det vanskelig å se hvem som kom til å komme til finalen, men plutselig var det oss tre. Jeg hadde ikke forventet det i det hele tatt, men det var veldig koselig å komme dit. Seerne kan forvente seg mange kule looks, lover Sandra, som deler sine sminkebilder under «sandrasiff» på Instagram.

Influencer Martine Lune har ledet TV-programmet på Tv2 Sumo, mens dommerpanelt har bestått av to av landets mest krediterte og beste makeup-artister - Tomas Erdis og Dajana Tomanavic. Utover Nikkie de Jager, har blant andre Emma Ellingsen, Jan Thomas og Anniken Jørgensen vært gjestedommere.