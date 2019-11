Russepresident Emilie (18): - Gruer meg til alle barna som vil ha russekort

Nå er det knapt seks måneder til russetida er i gang for fullt. Russepresidentene ved skolene i Trondheim er valgt, og Emilie står i front for russen ved Skjetlein videregående skole. Her kan du bli litt bedre kjent med henne.

Linje: Naturbruk med realfagsfordypning

Spiser helst: Smoothie bowl

Drikker helst: Vodka og Redbull

Ser helst på: Utsikten fra en fjelltopp

Tre norske kjendiser jeg vil feste med: Alexandra Joner, Funkygine og Staysman

Aldri sett: Game of Thrones

Guilty pleasure: Sko på nett

Hvorfor ville du være russepresident?

- Fordi jeg liker å være kreativ og inkluderer alle. Jeg har lyst til å skape et fellesskap på skolen.

Hvilke egenskaper har du som gjør deg til en god russepresident?

- Egenskapene som gjør meg egnet til å være russepresident er at jeg ansvarsfull, utadvendt og leken.

Hva gleder/gruer du deg mest til i russetida?

- Gleder meg mest til å feste og bli kjent med mange nye mennesker, men også til russeknuter og til å feire at vi er ferdige på VGS. Gruer meg litt til alle barna som kommer springende og vil ha russekort.

Hvilke forventninger har du til russetida?

- Mine forventinger til russetiden er at det blir mye festing. Det blir nok slitsomt, men også utrolig morsomt. Jeg forventer og håper at alle russ er snille med hverandre og tar vare på hverandre.

Hvordan forbereder du deg til russetida?

- Jeg forbereder meg til russetiden ved å høre mye på russemusikk, fikse russedressen og sove mye.

Hva er viktig for deg som russepresident?

- Det som er viktig for meg som russepresident er at alle får være med. Ingen skal føle seg utestengt i russetiden. Den skal være en fin opplevelse og huskes som noe positivt.

Hva skjer før russetida?

- Før russetida er det nok mange som stresser med å få ferdig russebukse/dressen. Vi i russestyret på Skjetlein har tenkt til å få til en fest slik at vi blir kjent med flere på skolen og at det blir et bedre fellesskap.

Hvordan tror du det blir å ha ansvar for x antall russ?

- Jeg tror det skal gå greit å ha det ansvaret. Det er jo mange, men de fleste på Skjetlein er snille, så da går det nok bra.

Hvilke russeknuter skal du ta?

- Skal prøve å bade før 1. mai! Ellers tar jeg det som det kommer.

Hva skal du gjøre når russetida er over og du er ferdig på skolen?

- Etter VGS har jeg en plan om å komme inn i forsvaret, før jeg utdanner meg til personlig trener eller studerer idrett og ernæring.