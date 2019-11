Davor og André starter underjordisk gartneri: - Det første i Trondheim

Nå dyrker de mat til restauranter i sentrum i en nedlagt kjeller som ikke har blitt brukt på flere år.

- Verdens første underjordiske gartneri ble etablert i London i 2015. Etterspørselen for råvarer i Trondheim øker, og nå har vi etablert byens første underjordiske gartneri her, sier Davor, som er daglig leder i Plant Tech.

Ny hobby

Etter at Davor ble permittert fra jobben sin som maskiningeniør under oljekrisa, fikk han en ny hobby; nemlig dyrking i hydroponi - en dyrkemetode i næringsrikt vann uten jord.

Hobbyen førte til at han kom i kontakt med daglig leder ved Mikrogartneriet i Mellomveien, Ingar Øyehals, og sammen etablerte de startupen Plant Tech. Like før oppstarten fikk de også Ali med på laget.

Fram til nå har de blant annet dyrket mikrogrønt og urter hos restauranter i Trondheim, men begynte i juni oppussinga av kjelleren i Brattørgata. I slutten av august begynte de dyrkinga og allerede i oktober kunne de levere råvarer til en rekke restauranter i Trondheim - deriblant Eld, Una og Brasserie på Britannia.

- I Trondheim blir det brukt store mengder av mikrogrønt hos restaurantene. Mesteparten av det kommer fra Nederland - noe som ikke er særlig bærekraftig. Vi er eneste lokale leverandør i Trondheim, forklarer André.

Bærekraftig produksjon

I det underjordiske gartneriet dyrkes mikrogrønt i resirkulert og varmbehandlet kokosskall. Urtene og salater dyrkes i næringsrikt vann.

- Med hydroponi kan vi opptil doble vekstraten og halvere vannforbruket. Plantene dyrkes i næringsrikt vann som gir røttene lettere tilgang til næringen den trenge, forklarer Davor.

Han og André forteller videre at de vil minimere karbonavtrykket i byen. Mikrogrønt og urter leveres derfor til restaurantene ved hjelp av elsykkel, og alt av potter og pottebrett må restaurantene levere tilbake gjennom ei panteordning.

Led-lysene i gartneriet er spesiallaget med riktig spekter, og har ifølge Davor ei levetid på over 100 000 timer. Etter at 100 000 timer har gått, skal de i teorien kun miste 10 prosent av lysstyrken sin.

Vil utvide etter hvert

Fordelen med å dyrke i en kjeller er ifølge gründerne at det om sommeren er temperert.

- Er det over 25 grader ute, vil det fremdeles være under 20 her nede. I tillegg er det mer bærekraftig å bruke kjellere som står tomme fra før av, forklarer Davor.

Ifølge han er det nemlig flust av dem i Trondheim sentrum. Drømmen er å utvide virksomheten etter hvert ved å ta i bruk flere kjellere.

- På sikt har vi lyst til å dyrke alle slags grønnsaker, og kanskje også frukter, i sentrum av Trondheim. Aller helst i kjellere. Målet er å gjøre hele sentrum selvforsynt med mat. Råvareutvalget i Norge er veldig sesongbasert og om vinteren er det lite som dyrkes på norske gårder, sier Davor, som mener at Norge er altfor avhengig av utlandet for å få inn råvarer.

Gründerne har alle andre jobber ved siden av, men håper at Plant Tech på sikt kan bli deres eneste levebrød.